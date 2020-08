https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz publicó un video en redes y luego lo borró

Escándalo Claribel Medina escrachó a chicos que supuestamente violaban la cuarentena y después se arrepintió

Claribel Medina protagonizó un escándalo en el barrio porteño de Palermo cuando vio a un grupo de jóvenes en un bar sin barbijo en plena pandemia. La actriz se mostró furiosa y sacó su celular para mostrar que no estaba de acuerdo con lo que veía.

"Hola, yo lo que quería comentar es que a mi no me molesta que la gente se reúna, yo creo que la gente está cansada, lo que me duele es que actores, cine, técnicos, producción, no puedan ejercer su profesión mientras en Palermo pasa esto, la gente sin barbijo", se la escucha decir a la actriz. Junto al clip que subió a su cuenta de Instagram, cuestionó el hecho de que el aislamiento sea respetado por algunos y no por todos: "¿Por qué para unos y para otros no? #dolor #impotencia #presidente te amo pero qué pasa con nuestra realidad… claro que la gente se enojó conmigo pero no es contra ellos. Mi pregunta es ¿qué pasa con el #arte #cine #salas #teatro?".

Y continuó: "No tenemos sueldo no me importa qué me digan 'volvé a Colombia' jaaa me importa que se entienda que no hay un ejercicio de comparación, no los critico hagan lo quieran pero los demas no cobramos".

Chicos. Fui a un bar. Afuera. Tomé 2 tragos (tema del pis es para otra historia). Pasó a los gritos Claribel Medina diciendo que no tiene laburo y que somos unos inconscientes. Nos filmó. Si me ven por ahí no me juzguen (?). — Anita (@Anabelilia) August 29, 2020

Tras el revuelo que se generó en las redes, la conductora decidió eliminar el posteo y se llamó al silencio. Sin embargo, una usuaria de Twitter, Anabelilia, la mencionó y contó: "Chicos fui a un bar, afuera. Tomé dos tragos y pasó Claribel Medina a los gritos diciendo que no tiene laburo y que somos unos inconscientes. Nos filmó".