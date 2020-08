Alberto Fernández: "Estamos muy pero muy lejos de haber ganado la batalla"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente particpó en vivo del programa Sobredosis de TV, por C5N.

En vivo en el programa Sobredosis de TV, por C5N, el presidente Fernández afirmó que "el riesgo de contagiarse se coronavirus al aire libre es menor, pero existe" y dijo que le pidió al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta "ser muy estrictos en los protocolos" de los bares y restaurantes que podrán atender en mesas al aire libre.

El presidente Alberto Fernández se refirió a la reaperatura de locales gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires y destacó: "Hubiera preferido esperar un poco más para abrir los bares y restaurantes en la Ciudad". "Yo hubiera preferido esperar un poco más. El jefe de Gobierno porteño me planteó una presión muy grande de parte de los comerciantes. Pero no quiero cargar la responsabilidad sobre él porque es una decisión que tomamos en conjunto", dijo el mandatario en C5N.

Además, aseguró que la situación por la pandemia de coronavirus en el país es aún "crítica" y relevó que "cada vez que hubo una marcha, 15 días después crecieron los contagios"."Le han hecho pensar a la gente que estando en la calle al aire el riesgo no existe. ¡Existe! Es menor pero existe", expresó.

El mandatario consideró que "en una pandemia no se critica con manifestaciones" y dijo preferir que las personas "salgan a los balcones y toquen la cacerola", Asimismo, sostuvo que no le "parece feliz que un expresidente celebre la salida a la calle de la gente en plena pandemia" en referencia a Mauricio Macri.

Luego, consultado sobre la economía del país, aseguró que sigue "con los mismos propósitos": quiero que los problemas no se resuelvan a costa de los que menos tienen; quiero que el FMI sepa que los argentinos saldremos adelante con nuestras recetas, y no con la que ellos proponen". "No voy a hacer un ajuste que pague la gente, no podemos hacerle pagar más costos a los que prácticamente han perdido todo; a ellos tenemos que tenderles la mano", indicó Fernández.

Además, comentó que el Papa Francisco le pidió que le hable a (Kristalina) Georgieva "de la pobreza". "Tengo mucha confianza en que ella se de cuenta que no le podemos hacer pagar más costos a los que ya han perdido todo, a ellos solo hay que volver a ponerlos en el escenario de la sociedad"