Pasión sin fronteras

Fue un destacado jugador de CRAI y los Seleccionados USR, que a los 23 años se fue a Estados Unidos, donde vive desde hace 35 años. Habló con El Litoral de lo que este deporte representa en su vida y de las vivencias recogidas en su país natal y en el de residencia.

Ante todo, nadie debe dudar que Freddy Gozzarelli es un hombre de rugby. Y esa especie de "título nobiliario", es la definición más precisa para hacer referencia a quien merece recibirlo.

Esta historia comienza el 10 de marzo de 1962 en Santa Fe, cuando nuestro entrevistado nació en una familia que tendría un vínculo muy cercano con la pelota ovalada.

* "Comencé con el rugby con mis primeros pasos, porque mis 3 hermanos: Damiàn, Enrique y Mario jugaban. En casa no había pelotas de fútbol, sino de rugby. En la década del 70, Mario jugaba en El Quillá, por lo que me llevaba a los entrenamientos desde los 9 o 10 años. Me tenía que conformar con eso, porque entonces no existía el Rugby Infantil en Santa Fe, con excepción de La Salle en el nivel primario ", recuerda con su habitual entusiasmo.

* "A los 12 años pude empezar, obviamente con chicos más grandes que yo en El Quillà, donde mi primer entrenador fue Quique Fernàndez. Después comencé a jugar en Quinta, teniendo edad de Sexta, permaneciendo un par de años en ese recordado club".

En acción. Con la camiseta del Seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby (que en realidad era una alternativa de CRAI), en un partido ante su par de Rosario, disputado en 1982.Foto: Gentileza

* "Despuès, como mis amigos del Colegio San José jugaban en CRAI (recién se había formado), me cambié a la entidad donde desarrollé toda mi trayectoria, que felizmente estuvo rodeada de logros", expresa con singular satisfacción.

* "Pase por Seleccionados de la Unión Santafesina desde Juveniles al Mayor. Recuerdo especialmente el Juvenil de 1978, que estaba conformado conjuntamente con los clubes entrerrianos. El entrenador era "Tarimba" Celentano; fue un gran equipo y yo tenía solamente 16 años. Salimos subcampeones nacionales en San Juan"

* "CRAI comenzó a tener muy buenos juveniles, que posteriormente se transformaron en un gran aporte para la Primera, que desde 1979 inició la sucesión de títulos en el Torneo Oficial USR. Creo que el gran despegue de CRAI fue la Gira a Sudàfrica 1979, época en que yo tenía 17 años. Fue el primer tour de un equipo santafesino al exterior y volvimos con un cambio de mentalidad muy marcado".

* "Volvimos y la Primera ganó el campeonato invicto: mientras que yo, con edad de juveniles, tuve la oportunidad de jugar algunos partidos. Al año siguiente, ya con 18 años, subí a la división superior y no me sacaron más...", agrega.

* "La evolución de CRAI era muy marcada, y encima, en 1981 nos vamos de gira a Europa. Realmente ya teníamos un equipazo; pero además, fueron como invitados jugadores de Atlético del Rosario, como Daniel Baetti y "Memo" Poet; además de "Chirola" Dominguez, un segunda línea cordobés de muy buen nivel. Fue una gira buenísima y volvimos mejor que antes".

En Estados Unidos

La entrevista ingresa en un momento decisivo de la vida de quien vivenciaba el rugby de manera muy especial: "Seguí disfrutando del club hasta que me vine a Estados Unidos en 1985, cuando solamente tenía 23 años. Vine a visitar a dos de mis hermanos que vivían aquí, y no me fui nunca más...", precisa.

Apenas llegué me acerqué a Los Angeles Rugby Club, donde fui a algunos entrenamientos y rápidamente me pusieron en el segundo equipo. Lamentablemente, por cuestiones laborales y las grandes distancias que debía recorrer en esta enorme ciudad para ir a practicar, no pude continuar; pese a que me llamaron insistentemente".

* "En ese club estaban en ese momento el gran Ernesto Ure (uno de los mejores terceras líneas de la historia de Los Pumas) y varios ingleses, neozelandeses, australianos, etc; todos muy buenos, realmente era un equipo notable, que lamentablemente no pude aprovechar, porque mis prioridades en ese entonces eran otras".

* "En 1989 nos juntamos por trabajo y casualidad en una cadena de restaurantes argentinos llamado Gaucho Grill, donde trabajé durante 10 años con otros pibes de Argentina, que también eran rugbiers y habían llegado como yo a intentar ganarse la vida a este gran país".

Vale apuntar que el propietario de esa cadena es el porteño Adolfo Suaya, quien también posee otras empresas en el país norteamericano. Además, es conductor del programa Latin American Foodie, que se emite en diferentes canales de cable en la Argentina.

* "Formamos Jaguars, un equipo que duró casi una década. Eramos bastante buenos y jugábamos fundamentalmente sevens, porque a veces no llegábamos a 15. No estábamos afiliados, por lo que solo jugamos amistosos… Tenemos un grupo con el que nos juntamos todos los miércoles, en el que hay varios de ellos. Usábamos una camiseta parecida a la de Sudamérica XV".

* "Ure escuchó de nosotros y se vino a jugar, junto a varios no famosos, pero sí muy buenos jugadores de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza; de todos lados y yo, el único santafesino. Aquí no entendían demasiado cómo podíamos ganarle a buenos equipos locales... Y por supuesto, los terceros tiempos eran inolvidables".

*Ya en los 90 nos invitaron a jugar en San Fernando Rugby Club, cuyo nombre se debía al valle en el cual estaba la entidad y que además era la región donde vivíamos la mayoría de nosotros. Justamente, para nosotros, era un hobby, un pasatiempo que nos hacía inmensamente felices.Básicamente, éramos una decena de argentinos y el resto, de diferentes países".

Jaguars. Una alineación del equipo que formaron en Estados Unidos, con gran cantidad de argentinos. Utilizaban una camiseta muy parecida a la del inolvidable Sudamérica XV.Foto: Gentileza

Evolución y algo más...

A la hora de analizar como fue desarrollándose el rugby en Estados Unidos, Freddy Gozzarelli expresa sus vivencias en los 35 años que lleva viviendo en el gran país del norte.

* "Básicamente, la comparación con el rugby argentino nos permite establecer diferencias. Acá, desde los inicios contemporáneos, los jugadores son más fuertes y atléticos, pero con menos técnica. Obviamente, en los últimos años el rugby estadounidense ha cambiado tanto como el del mundo, en diferentes aspectos".

* "Desde siempre hay mucho rugby femenino, que se consolida (al igual que el masculino) en los Colegios y Universidades. Y por supuesto, desde el regreso al programa olímpico, el rugby recibió todo el apoyo que merecen los deportes olímpicos, que en Estados Unidos son palabra santa".

* "El crecimiento en cantidad y calidad en los últimos años ha sido notable. También en materia de repercusión: el Seven de Estados Unidos, integrante de la World Sevens Series, que habitualmente se hace en Los Angeles o Las Vegas, es un éxito rotundo. Como así también lo fue el Mundial de Seven realizado en San Francisco", conluyó.

Familia. Los Gozzarelli, en la promoción de Noelle el año pasado: Nicolás, la egresada, Laura y Freddy.Foto: Gentileza

La Familia

Con el amor a flor de piel, Freddy Gozzarelli habla de su familia en la ciudad de Los Angeles, donde permaneció desde el momento en llegar a los Estados Unidos.

*"Mi familia es el don más grande que tengo la suerte de disfrutar. Mi esposa desde hace 34 años, Laura Mudrik, es una santafesina a la que traje al año de haberme venido. Era mi novia de siempre; fue, es y será un soporte indispensable en mi vida".

* "Felizmente pudimos conformar una hermosa familia, que se completa con nuestro hijo Nicolás, que nació en 1990 y actualmente estudia Medicina; y Noelle, que nació en 1995 y ahora está cursando la carrera de Nutricionista".

* "Cuando llegué trabajé de lo que pude: mozo, taxista, etc. Luego me transformé en Broker de seguros y tengo mi compañía: FGI Insurance, desde el año 2000. Ahora trabajo part-time, lo que me permite disfrutar más de la familia, mi casa, los amigos..".

* "Disfrutamos mucho de viajar: no solo con Laura, sino también con amigos del rugby, con los cuales no nos perdemos los Sevens de Estados Unidos; como así también tuvimos la oportunidad de presenciar las Rugby World Cups 2015 y 2019, en Inglaterra y Japón, respectivamente. Ahora estamos preparando la RWC Francia 2023".

Un poco de historia

La actual USA Rugby se fundo en 1975 como United States Rugby Union y evoluciona a pasos agigantados. Sin embargo, este deporte fue introducido en el país a mediados del siglo XIX; mientras que Estados Unidos posee el honor de haberse consagrado campeón en los Juegos Olímpicos Amberes 1920 y París 1924, merced a los éxitos conseguidos por seleccionados conformados por jugadores universitarios.

Imborrable

"Cuando en 1999 CRAI celebró los 25 años de vida no pude ir a Santa Fe, por cuestiones laborales impostergables. Fue un dolor muy grande, que intenté expresar en una carta que envié, y cuya copia aún conservo".Freddy Gozzarelli