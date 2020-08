https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 30.08.2020

14:05

Falta sólo que se firmen los papeles Gómez ya se despidió del mundo tatengue

A través de sus redes sociales, el defensor Mariano Gómez se despidió de Unión como ya lo había hecho, hace algunos días, del Ibiza, el club en el que jugó durante un año y medio, con buen suceso, permitiendo que aparezca este interés del Atlético de Madrid B por adquirirlo.

Textualmente, la despedida indica lo siguiente: "A los 12 años llegaba al club más grande de Santa Fe, me hicieron crecer no solo en lo deportivo sino que me enseñaron a ser mejor persona. Nadie me va a borrar los gratos momentos que viví desde Pre Afa hasta llegar a Primera, agradecido a mis compañeros, técnicos, profes, médicos, kinesiólogos, utileros, masajistas, cocineros, utileros y gente que trabaja en el club. A Jorge y María, que fueron mi familia durante los años que viví en la pensión; a Alejandro Triofini y Nicolás Frutos, que fueron los que me abrieron las puertas del club. Me llevo la mochila llena de amistades y de cosas lindas y espero haber dejado una buena imagen en todas las personas con las que me tocó compartir momentos, estoy sumamente agradecido por el buen trato que siempre recibí. Muchas gracias por absolutamente todo. Hasta la próxima".

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, lo único que falta para que la operación se concrete es que se firmen los papeles entre los clubes. La oferta original fue de 300.000 euros por el 60 por ciento, con una opción importante por el otro 40 según se haga el año que viene, en 2022 o en 2023.