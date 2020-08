https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 30.08.2020 - Última actualización - 15:17

15:12

En el club santotomesino consideran "acertada" la decisión de la Liga Santafesina de cancelar la temporada y pensar en actividad oficial recién en 2021.

Presidente de Don Salvador Juan Manuel Serra: "Nunca pensamos a esta altura del año estar en esta situación" En el club santotomesino consideran "acertada" la decisión de la Liga Santafesina de cancelar la temporada y pensar en actividad oficial recién en 2021. En el club santotomesino consideran "acertada" la decisión de la Liga Santafesina de cancelar la temporada y pensar en actividad oficial recién en 2021.

Javier Díaz | deportes@ellitoral.com

En Don Salvador ya ponen la mente en el año que viene. La situación actual por la pandemia y la decisión de la Liga Santafesina de cancelar la temporada oficial -que consideran "acertada"- lleva a la institución santotomesina a pensar en este 2020 como un año prácticamente perdido por la imposibilidad de realizar actividades deportivas. En este contexto, Pasión Liga dialogó con el presidente Juan Manuel Serra, quien dio un panorama del presente de la entidad.

-¿Cómo tomaron la decisión que comunicó la Liga Santafesina de cancelar la temporada oficial?

-Era una alternativa que se estaba manejando a medida que corrían los meses desde el inicio de la cuarentena. La actualidad nos encuentra atravesando un momento complicado con un importante aumento de casos tanto en nuestra ciudad como en Santa Fe y alrededores, y a medida que pasan los días parece ir empeorando. Por eso creemos que fue una acertada decisión de la Liga la de suspender la temporada de este año, ya que no tenemos a corto plazo una fecha exacta para poder realizar un torneo oficial.

-Desde la Liga dijeron que darán libertad a los clubes para comenzar a entrenar a partir del 7 de septiembre, ¿qué piensan hacer en su caso?

-Como primera medida hemos decido no reiniciar las actividades en las próximas semanas debido a los aumentos de casos que se están observando desde el último mes. La verdad es que frente a esta situación preferimos darle prioridad a la salud de todos los que integran nuestra institución y sus familias. Con el transcurso de los días se analizará la evolución de la situación y oportunamente estaremos informando.

-Sin torneos a la vista, no hay necesidad de apurarse...

-Tenemos muy en claro que el reinicio de las actividades tendrá lugar sólo cuando las condiciones lo permitan. Y para esto también será importante que la casa Madre no nos exija el pago de un arancel de mantenimiento.

-Seguramente es una erogación que no tenían prevista…

-La verdad es que no. Actualmente el club se encuentra en números rojos y no están dadas las condiciones para afrontar otro gasto al cual se sumarían todos los que se supone que significa la reanudación de los entrenamientos, como ser los materiales, profesores, gastos propios del club.

-Es un panorama poco alentador para la institución...

-La realidad económica que nos toca vivir es muy difícil y me animaría a decir que lo mismo ocurre en la gran mayoría de los clubes. Sinceramente, nunca pensamos a esta altura del año estar en esta situación.

-Sin torneos oficiales, ¿analizan alguna alternativa para que los planteles tengan actividad?

-Actualmente no hay otra alternativa, ya que como he dicho anteriormente con el incremento de casos que vienen sucediendo y sin una fecha cierta de inicio del torneo, sería muy arriesgado volver a los entrenamientos. No obstante, esperamos que pronto las condiciones lo permitan y así poder encarar el futuro de otra manera.

-¿Qué ingresos tiene el club, siguen percibiendo cuotas societarias?

-Lamentablemente no estamos cobrando cuotas debido a toda esta situación. Estamos viviendo un momento difícil económicamente a nivel país y se nota en todos lados; nos afecta a nosotros como institución y golpea muy fuerte a las familias de nuestros chicos. No contar con esas cuotas perjudica al club, pero lo cierto es que al no poder brindarle una actividad a los chicos resulta difícil contar con el ingreso. Somos conscientes que en muchos casos los padres viven al día, la cuarentena los golpeó fuerte y nosotros no podemos ir a golpearles la puerta para que nos paguen una cuota.

-¿Cómo hacen para afrontar los gastos habituales?

-Actualmente los gastos los estamos afrontando los integrantes de la Comisión. No nos queda más alternativa que hacer ese esfuerzo.

-¿Cómo consideran que está manejando la situación la Liga?

-Tanto la liga como los clubes no estamos preparados para pasar una situación como la que estamos viviendo a nivel mundial. Esperemos que todo esto pronto pase para que todos podamos volver al normal desarrollo de nuestras actividades, el club, la Liga y cada persona.

Acción social

Ese rol fundamental que cumplen las instituciones barriales que excede lo deportivo, no es olvidado por Don Salvador aún en plena pandemia. Aún con las las dificultades impuestas por la situación actual, el club de Adelina Este se las ingenia para permanecer cerca de la comunidad incluso sin poder llevar adelante sus actividades habituales.

Prueba de ello fue la iniciativa que llevó adelante días atrás en ocasión de la celebración del Día de la Niñez. Cerca de 140 chicas y chicos de la zona sudeste de Santo Tomé se acercaron a las instalaciones del "Verde" para pasar una tarde amena con chocolate caliente, tortas fritas y sorpresas.