Russo no es concreto en que se pueda jugar en setiembre

Domingo 30.08.2020

16:23

El presidente de Lanús y hombre fuerte en la directiva que comanda "Chiqui" Tapia puso un manto de duda sobre la iniciación del campeonato.

Nicolás Russo puso en duda el inicio del torneo local. En Buenos Aires hay versiones que indican que no habría fútbol hasta 2021. ¿Será? Crédito: Archivo

El presidente de Lanús e integrante del Comité Directivo de la AFA, Nicolás Russo, aseguró anoche que la reanudación de los torneos de fútbol nacionales "deberá esperar si se complica la situación sanitaria" por la pandemia de coronavirus.

"Nosotros desde la AFA no hacemos ningún tipo de presión. Nos ajustamos a lo que diga el Gobierno nacional", argumentó el directivo por radio Trend Topic.

Pero el titular granate advirtió que "si la situación sanitaria se complica habrá que esperar" para volver a jugar.

Respecto al formato que tendrá el próximo campeonato de la Liga Profesional de Fútbol, presidida por Marcelo Tinelli, Russo confirmó que se decidió jugar "sin clásicos y en seis zonas",

"Lanús es propicio a jugar el clásico, la gente también. Pero por ejemplo para Boca jugar con River es duro y al revés igual. Cada dirigente tenía una opinión y se eligió no jugarlos", contó.

Por último, sobre la Libertadores, Russo consideró que "es muy apresurado" volver jugar el 15 de septiembre, como está previsto.

Russo argumentó su posición en que "en muchos lugares colapsa el sistema sanitario" y puso como ejemplo los casos de Brasil, Perú y Chile, que se encuentran "en situaciones complejas".

"Un entrenamiento no es lo mismo que moverse de país en país. No lo veo tan simple", acotó el titular de Lanús.

River, con nuevo protocolo

El plantel de River tiene nuevo protocolo para entrenarse en la "burbuja" que lleva adelante en el hotel de Ezeiza en donde están recluidos, a la espera de la reanudación de la competencia oficial en la Copa Libertadores.

Es que luego del positivo que se detectó en el entrenador de arqueros Adrián Olivieri, quien dejó la concentración y se recupera en su casa, los jugadores no tenían permiso para poder salir de sus habitaciones hasta tanto se hagan los nuevos testeos.

Sin embargo, como están concentrados en un predio que tiene algunas comodidades que así lo permiten, el cuerpo técnico "millonario" fue autorizado para que los jugadores puedan tener un "corredor seguro" y así salir de sus habitaciones y realizar algunas actividades, pero siempre siguiendo el protocolo establecido.

Así, ahora los jugadores podrán ejercitarse al aire libre, pero con algunas particularidades como el hecho de que podrán salir de sus piezas solo para ir hasta la cancha, sin cruzarse con nadie, y manteniendo más de dos metros de distancia entre cada uno.

Algunos jugadores utilizaron el sábado para poder salir de sus habitaciones y recorrer los espacios abiertos, dado que el Holiday Inn -donde el plantel se encuentra- tiene una cancha de fútbol y un predio verde bastante amplio al lado.

El médico del plantel Pedro Hansing, había señalado en las últimas horas que ninguno de los jugadores -tras el positivo de Olivieri- presentaba síntomas de coronavirus, pero no obstante el lunes se volverán a hacer los exámenes pertinentes.

Los jugadores "millonarios" no pueden realizar actividades "indoor", por lo que no pueden utilizar el gimnasio, pero no obstante podrán movilizarse, con los recaudos necesarios, en los demás espacios del lugar.

Debido al positivo detectado, el plantel no puede salir del hotel y en ese sentido se cortaron los traslados y entrenamientos en el River Camp, hasta tanto se efectúen los nuevos hisopados.

Luego de las actividades en el hotel, los jugadores deben regresar a sus habitaciones, donde no salen ni para comer todos juntos, dado que están alojados de manera individual y los cocineros les llevan la comida.

Boca: Marcone otra vez positivo

El escenario parecía ser optimista en Boca y sobre todo en los jugadores que estaban aislados por haber dado positivo de coronavirus hace algunos días. Más que nada, sabiendo que ninguno de ellos ya presentaba síntomas de la enfermedad. Sin embargo, los últimos resultados indicaron otra cosa: mientras que Agustín Almendra y Agustín Lastra revirtieron la situación y dieron negativo al hisopado, Iván Marcone volvió a dar positivo.

Los resultados llegaron al club este sábado e inmediatamente se pactaron los pasos a seguir. Marcone seguirá en confinamiento en su casa, a la espera de los nuevos estudios que se le harán en estos días. Diferente es el caso de los otros dos jugadores, más allá de que todavía ninguno se sumará a la burbuja que tiene el club en Ezeiza.

Miguel Angel Russo considera que es mucha la diferencia y la ventaja que hay entre los que siguieron normalmente con las prácticas y los que se entrenaron en sus casas. Por eso, y a sabiendas de que el sábado 5 de septiembre se cortará la cuarentena en el hotel Howard Johnson, el entrenador de Boca dejará todo tal cual está.

Marchesín

El argentino Agustín Marchesín recibió ayer el premio al mejor arquero de la temporada 2019-2020 del fútbol portugués por su labor en el campeón Porto. El exLanús atajó en 31 encuentros durante la pasada liga y se ganó el puesto vacante tras el retiro del español Iker Casillas. Además, Marchesín conquistó la liga local y la Copa de Portugal, que ese equipo ganó tras doblegar a Benfica (2-1).