Domingo 30.08.2020 - Última actualización - 17:50

17:02

Una puerta diferente

Por Leonardo Simoniello

Leonardo Simoniello

Interesantes las declaraciones del Ministro Coordinador Michlig con respecto a la situación de los Jardines en Santa Fe. Se rescata que por primera vez un funcionario hable específicamente del tema aun cuando las noticias no sean demasiado buenas para el sector. "No podrán abrir por ahora, en virtud del brote que está aumentando en la Provincia". Pero dejó una puerta abierta que nos lleva a pensar que los Jardines no deberían correr la suerte de las escuelas, tanto por las condiciones propias de la actividad como por la situación que claramente está pasando con el conflicto con los docentes.

Estamos convencidos de que hay características diferentes y que el sistema educativo formal tendrá un trecho que recorrer y no será solo combatiendo la pandemia. Ya se habla de Octubre, pero por primera vez se menciona un mes y eso, en el marco de la situación de las escuelas y los docentes, claramente separa una y otro servicio.

Falta de compromiso del gobierno

Son las propias declaraciones del ministro Coordinador, Michlig, las que nos llevan a pensar que no es específico de la actividad de los Jardines, y quien se debería poner al hombro esta cuestión, que afecta a los más pequeños, habla del rechazo a la Propuesta legislativa que impulsa el diputado Blanco en la Legislatura. Sin haber logrado aún la media sanción, Michlig la puso -como se dice popularmente- en el freezer y añadió que el Gobierno Provincial ya hizo su aporte al sector.

El ministro Michlig dijo que en 6 meses de cierre de los Jardines, el Gobierno provincial va a haber aportado 54 millones de pesos al sector.

Lo aseguró seguramente sin haber hecho las cuentas. El Gobierno del gobernador Perotti en lo que va de la pandemia y para un sector que registra 570 establecimientos legales y poco menos de 300 docentes en blanco -que aún no reciben los llamados ATP-, está destinando menos de 20000 pesos por mes por institución, o menos de 4 pesos por mes por docente.

Pero no se quedan en eso. Siguen tratando con desdén al sector y a cualquiera que pueda traer una propuesta digna, los tildan de demagógicos.

Tal vez tampoco sepa el gobierno que el aporte de los 180000 que prevé la Ley impulsada por Blanco, es un "préstamo" y se le será devuelto al Estado Provincial con un sistema de becas que impacta sobre niños que no van a poder pagar el servicio educativo en esa edad para la cual el Estado está ausente. Este rechazo de sobrepique es lamentable ya que no dejan de ser ideas para aportar y mucho menos son salidas demagógicas. Según el proyecto propuesto, el gobierno no regala nada y genera un sistema solidario de becas que seguramente vamos a necesitar. El Gobierno Provincial, antes de rechazarlo hubiera llamado al Ministro de Educación o al propio presidente para ver si no podían "prestarle unos pesos" a los Jardines y así mantener estas instituciones y 3000 fuentes de trabajo.

Tal vez el gobierno provincial no termina de entender que los jardines son socios, extremadamente económicos, del propio gobierno. Las provincias son las encargadas de extender el Sistema Educativo y hoy el servicio es desde los 45 días, lo brindan los jardines y lo pagan totalmente los padres. Es decir son socios sin un peso de los Jardines y, si se quiere, de los padres. Solo algún funcionario que pueda explicar, cómo va a hacer el Estado, o cualquier papá o mamá con un niño cuando merme la pandemia. ¿A dónde van a ir los chicos? ¿Tienen idea de lo que costó construir un sistema de excelencia como lo es la ciudad de Santa Fe?

Como dice el Catalán, están jugando con cosas que no tienen repuesto.