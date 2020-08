El lado oscuro del corazón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El parangón entre aquél escritor argentino de novelas infantiles que se enamora de una prostituta uruguaya en la novela de Subiela, con la de Messi y su relación de 20 años con Barcelona.

Néstor López

Hay una gran frase que nos recuerda que "cuando a la historia la narran los que ganan, es porque significa que hay otra historia". La de Lionel Messi y Barcelona sería una nueva afirmación a dicha regla. En estos, días la gran noticia de ambos es el alejamiento de la "Pulga" de su casa de hace 20 años, adónde llegó siendo un niño junto a su familia y le debe, humana y deportivamente, prácticamente todo a la entidad catalana.

Futbolísticamente, se han hecho todo tipo de análisis del por qué de está sorpresiva decisión. Como en toda historia de amor, hay entretelones que no salen más allá de las paredes donde se convive y es aquí donde pondremos énfasis y hablaremos.

Corría junio del 2005 cuando se cierra la continuidad de Lionel y, en su contrato, el grupo de contadores del club presidido en ese momento por Joan Laporta, aconsejan al jugador y su padre, para evitar mayor pago de impuestos, "donar" las ganancias de su imagen a alguna empresa, la cual la elegida es Sport Consultans, con sede en el paraíso fiscal de Belice.

Esto, además contó con el compromiso que, de surgir algún inconveniente con Hacienda española, el club saldría en su defensa, acuerdo que el sucesor de Laporta entre 2006/10, Sandro Feliú, respetaría. Todo hasta allí, incluso lo deportivo, marchaba en concordancia.

El 18 de Junio 2016 gana la presidencia del Barça Josep María Bartomeu , un ingeniero industrial y empresario del rubro, con perfil prolijo en sus actividades particulares. Aquí un pequeño y gran detalle: a dos meses de asumir y realizar una auditoría en las finanzas del club, éste le comunica a los allegados al jugador que dicha dirigencia no iba a prestarse al acuerdo de evadir impuestos sobre la donación de su imagen a esa empresa en Belice. Y, lo que más aún, se veían en la obligación de informar dicha "donación" al fisco catalán.

La ruptura definitiva se produce cuando en la tarde del 17 de septiembre (con una demanda en su contra), cuando el abogado del crack, Juarez Veciana, y su padre se reúnen con Bartomeu para solicitarle su defensa ante esta acusación de Hacienda, a lo cual obtuvieron un No como respuesta.

Lo demás es sabido: Messi y su padre fueron al estrado y condenados a pagar algo así como 4,5 millones de euros por evasión y tener una condena a prisión en suspenso. Ya rota totalmente esta unión, de ahí en más cada pedido de Messi era refutado por la dirigencia, como por ejemplo contar con su amigo Kun Agüero, a lo cual contestaron contratando , casi por la misma suma, a Antoine Griezmann.

Como si fuera poco, a esta secuencia de desencuentros, en febrero de 2017, se conoce de la contración por parte del club de la empresa " I3 Ventures " para que mejore la imagen del presidente y cree Fak News en contra de jugadores y en especial, de Messi y Luis Suárez.

Si los comentarios de estos días sólo ven al 2-8 frente a Bayer Munich como el hecho determinante se estarían perdiendo gran parte de esta película que se asemeja a la de Elíseo Subiela, "El lado oscuro del corazón", donde un escritor argentino de novelas infantiles se enamora de una prostituta uruguaya , película de drama surrealista, así como fue la de un joven argentino, con un club que en su momento le permitió una forma de prostituirse y luego sólo fue un amor surreal, a pesar de que muchos espectadores sufran este final.

Su relación con Guardiola

Guillem Balagué es el biógrafo de la vida de Messi y su opinión es valedera: "Cuando Pep (Guardiola) se va del Barça, Leo le dice 'te voy a ayudar, no te vayas', pero Pep se va igual. Ese mundo de distancia que se creó entre ambos fue porque se fueron a distintos lados. Tal vez Pep quedó dolido por la frialdad que puso Leo pero luego fue entendiendo que las cosas son así. Ya hablaron, los dos se debían una cena, seguramente. Pero siempre se respetaron a la distancia. El tiempo los fue llevando y ahora está la posibilidad de juntarse. De todas maneras, hasta hoy el Barça no ha abierto las puertas así que habrá que seguir esperando. Cada día pasa algo, hay novedades. Sabemos lo que quiere Leo, que es irse, y lo que quiere el Barca, que es no venderlo. Y el City no quiere desprenderse de sus grandes titulares, por el tema de este intercambio. Hay que esperar, esto es un día a día".