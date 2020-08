https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se esperan anuncios del gobierno provincial

Reuniones familiares y afectivas en Santa Fe: ¿sí o no?

El presidente Fernández permitió este tipo de reuniones, con hasta 10 participantes y al aire libre, en todo el país. Sin embargo, el gobernador Perotti debe decidir si se aplica o no en Santa Fe. Hasta este domingo regía una prohibición.

El presidente de la Nación Alberto Fernández anunció el viernes que en esta nueva extensión de la cuarentena hasta el 20 de septiembre quedaron habilitadas las reuniones sociales de hasta diez personas al aire libre en todo el país. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe será el gobernador Omar Perotti quien defina si se aplica o no este permiso, en cada localidad. Consultadas las autoridades sanitarias, se explicó que en el transcurso de este lunes se dará a conocer una definición al respecto. Cabe recordar que hasta el domingo 30 de agosto estaban prohibidas. Pero desde este lunes quedaron automáticamente habilitadas. Al menos hasta que se especifique lo contrario. En el Boletín Oficial del gobierno provincial no hubo este lunes por la mañana ninguna comunicación sobre las reuniones afectivas en el ámbito del departamento La Capital. Restricciones Los decretos dados a conocer en la jornada de este lunes restringieron la circulación en Vera, Calchaquí, La Gallareta, Margarita y Las Rosas. En tanto que otro decreto restringió las actividades desde el 29 de agosto por 14 días, desde las 19.30 horas, en el Gran Rosario; Pujato y Coronel Arnold, del Departamento San Lorenzo; en la ciudad de Villa Constitución, del Departamento Constitución; y en las ciudades de Venado Tuerto y Firmat del Departamento General López. De las reuniones al cambio de fase En relación a estas últimas restricciones horarias -particularmente en el sur-, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, declaró que pensando en preservar la actividad económica "se tomó una decisión que no es cambiar de fase (no volver al aislamiento); simplemente se intenta restringir la circulación de la gente y se avala que se pueden realizar actividades de 7 a 19.30. Sólo se restringe en el horario de la noche, con la excepción de las actividades esenciales, que pueden hacerlo normalmente". "Estamos en una situación muy compleja, y lo que más me preocupa es que la gente aún no lo esté viendo. Son más de 2.000 casos en los últimos 14 días y esa cifra tan alta es solamente de lo que ocurre en Rosario", dijo la ministra. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

