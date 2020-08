Poliamor: Nicole Poturalski, de novia con Brad Pitt pero casada con Roland Mary

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El marido de Nicole Poturalski, la modelo de 27 años que ha sido fotografiada con Pitt de vacaciones en Francia, sabe todo sobre el romance sorpresa del verano.

Según confirman varios medios internacionales, esta mujer de 27 años de ascendencia polaca es la responsable de que el actor, todavía en proceso de divorcio de Angelina Jolie, se haya retirado definitivamente del mercado. Una completa desconocida cuya vida ha cambiado por completo desde que se publicaran sus fotos con el Pitt el pasado viernes. Tanto que ahora la prioridad de la prensa es descubrir todo sobre la misteriosa chica que ha conquistado a uno de los solteros más codiciados de Hollywood.

Según afirma el Daily Mail, Porturalski no es una mujer soltera, sino que está casada con un empresario de 68 años llamado Roland Mary con el que tiene un hijo de 7 años. Hasta aquí, todo normal. No es la primera vez que alguien se enamora de otra persona estando casada. Pero lo curioso de este caso es que la modelo no tienen intención alguna de abandonar a su marido, sino que ambos disfrutan de una relación abierta desde que se casaron en 2012 que les permite salir con otras personas.

Un modelo de pareja propuesto por el propio empresario, que después de cuatro matrimonios fallidos, no estaría ya interesado en la exclusividad o en los celos que suelen aparecer tarde o temprano en las parejas monógamas. Tanto es así que fue precisamente en un restaurante que el marido de Porturalski tiene en Berlín donde ella y Brad Pitt se conocieron el año pasado mientras el actor se encontraba de promoción de la película Érase una vez en Hollywood. Al parecer, fue la modelo quien le dio su teléfono a Pitt, que semanas después la invitó a pasar con él unas semanas en Los Ángeles donde incluso acudieron juntos a un concierto de Kanye West sin que nadie se percatara de su noviazgo.