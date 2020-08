https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 31.08.2020 - Última actualización - 18:56

18:53

Cantante pop estadounidense Katy Perry publicó "Smile" pocos días después de ser madre

La cantante pop estadounidense Katy Perry lanzó su nuevo album "Smile", pocos días después de haber sido madre de Daisy, producto de su matrimonio con el actor Orlando Bloom, protagonista de "El Señor de los Anillos".



Rebosantes de resiliencia y gratitud, las canciones nacieron del viaje personal de Katy a través de tiempos oscuros, como explicó en una entrevista con "Morning Edition" de la cadena radial NPR.

#SMILE BY KATY PERRY FINALLY REACHED #1 ON US ITUNES OMG A CELEBRATION! CONGRATULATIONS QUEEN @KATYPERRY 🙀✨ pic.twitter.com/eXHR68FORB — Perry Crave ☻ (@PerryCrave) August 31, 2020

También estrenó su nuevo video, "Cry About It Later", dirigido por el ilustrador británico SykoSan y continuará revelando un nuevo video todos los días mientras celebra el lanzamiento de Smile.



De acuerdo con el tono alegre del álbum y el tema circense del video oficial de la canción principal "Smile", además presentará el videojuego de dos niveles "Katy's Quest".

Con información de Télam