Lunes 31.08.2020 - Última actualización - 20:00

19:51

Piden reapertura de paritarias La docencia santafesina inicia una nueva semana de paros Bajo la solicitud de que el gobierno convoque al diálogo y establezca un reconocimiento salarial, Amsafe, Sadop y UDA llevarán adelante otra ronda de jornadas sin actividades. Bajo la solicitud de que el gobierno convoque al diálogo y establezca un reconocimiento salarial, Amsafe, Sadop y UDA llevarán adelante otra ronda de jornadas sin actividades.

Una nueva semana con paros en el ámbito educativo de la provincia. Los gremios de la docencia santafesina iniciarán otra ronda de jornadas de reclamos que se reparten entre la convocatoria al diálogo paritario y el reconocimiento salarial, luego del trabajo en tiempos de pandemia. Mientras, ponen en duda el retorno a dar clases presenciales.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) declaró a fines de la semana pasada, por medio del Congreso Provincial, la continuidad del plan de lucha, ratificando paros para los dos primeros días de septiembre.

Entre las resoluciones, la asamblea decidió declarar el Estado de Asamblea y Movilización Permanente; exigir una oferta salarial paritaria inmediata del Gobierno de la Provincia de Santa Fe; rechazar la vuelta de las clases presenciales en tanto no estén garantizadas las condiciones salariales.

"Todo lo que es propiedad de los empleadores no se usa hace 5 meses. Y el proyecto educativo sigue funcionando. ¿Gracias a quien? Al personal docente. La docencia privada santafesina hizo su parte: educó, se reinventó, innovó, se comprometió con el alumnado y la comunidad educativa. Lejos de presiones, merecerían apoyo y contención", exclamaron desde Sadop en un comunicado.

Por su parte, desde UDA Santa Fe dispusieron "dar continuidad con el plan de lucha para recuperar el ámbito de la negociación paritaria con el gobierno de la provincia y abordar la seria problemática de salarios de pobreza que perciben los trabajadores". Para ello, implementará un paro total de 72 horas los días 1, 2 y 3 de septiembre.

Necesidad de discusión

En tanto, los docentes estatales confirmaron también otra doble jornada de medidas de fuerza con apagones virtuales para el 1 y 2 de septiembre en toda la provincia.

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe La Capital, dijo a El Litoral: "El gobierno de la provincia no solo debe modificar las políticas de ajuste y otorgar un aumento salarial para los activos y jubilados, sino también que dar respuesta a todos los temas que venimos planteando en el ámbito paritario".

Además, sostuvo: "No era necesario llegar a dieciséis días de paro para que el gobierno nos escuche. El gobierno tiene que tomar las paritarias como la ley lo indica, una mesa de negociación y no de comunicación. La forma en que se manejó hasta ahora es comunicando el otorgamiento de sumas fijas o cuestiones de las condiciones de trabajo. Y no habilita el espacio para discutir la realidad de los maestros y maestras santafesinos, la sobrecarga laboral, la necesidad de concursos, suplencias y traslados".

Con respecto a la vuelta a la presencialidad, manifestó: "creemos que el gobierno se está equivocando en querer regresar a las aulas en un momento de la pandemia en que los casos están aumentando considerablemente en toda la provincia de Santa Fe".

Reclamo en redes

Alonso expresó también que pese a no poder manifestarse en la vía pública, el peso del reclamo se expresará por otros medios: “Alzamos la voz de miles de compañeros, ratificando las medidas de fuerza en las que, indudablemente, tenemos el limitante de no poder salir a la calle para preservar la salud de todos; pero que haremos visible a través de folletería y las redes sociales”.

Contra el bono

Pedro Bayúgar, titular del Sadop Santa Fe, se refirió al bono que analiza aplicar el gobierno provincial por segunda vez: “Entendemos que el presunto bono, que no nos han notificado, viene a repetir lo mismo que ya dijimos el mes pasado. No responde a los requerimientos ni al pedido de los docentes, no resuelve la situación económica y agrava el malestar porque es un bono concedido conforme a la estructura laboral de la administración pública y reciente las relaciones dentro del sistema educativo de la provincia”.