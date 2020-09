Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 31.08.2020 - Última actualización - 21:56

21:51

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Si hay un conflicto entre la seguridad del Estado soberano y la seguridad de la comunidad humana, se antepone la comunidad humana. Si hay un conflicto entre el bienestar de la Nación y el bienestar de la humanidad, se antepone el bienestar de la humanidad. Si hay un conflicto entre las necesidades de esta generación y las necesidades de ulteriores generaciones, se anteponen las necesidades de ulteriores generaciones. Si hay un conflicto entre los derechos del Estado y los derechos del hombre, se anteponen los derechos del hombre. El Estado justifica su existencia solo si sirve y salvaguarda los derechos del hombre".

****

Oración para la Argentina

JOSÉ

"La Fe mueve montañas. Particularmente quisiera proponer a todos los creyentes en Dios, que podamos juntos establecer una oración de quince minutos una vez por semana. Podría ser los domingos de 21 a 21.15. Y pedirle al Señor por nuestra querida Argentina, que perdone nuestras inconductas, nuestras faltas y que nos ayude a madurar. Que podamos lograr amar al prójimo y ayudarnos entre todos. Que sane nuestra tierra. Que provea trabajo, alimento, abrigo, vivienda y amor entre los argentinos. Es una propuesta sin la participación de religiones, solo en forma individual, personal, de pedirle al Padre que nos escuche y nos ayude a vivir en paz y a prosperar como nación. Así como muchos salíamos a los balcones a aplaudir a los trabajadores de salud, así también lograr la unidad de estar quince minutos ante Dios para rogarle por nuestra querida Argentina".

****

Transporte urbano

UN VECINO

"He leído días pasados en este diario, en los mensajes de lectores, a una persona que solicitaba la intervención del Intendente para solucionar la grave situación que tenemos con el transporte urbano de pasajeros, y especialmente en este proceso de pandemia. Es lógico y razonable que deban pasar menos coches, pero de ahí a no saber cuándo pasa es una odisea que no se la deseo a nadie. Me pregunto qué pasará con el intendente que no responde a estos reclamos. Yo leí en el diario la queja de un vecino. Sé que hubo otros también; ahora yo también debo sumarme a ellos para pedir que haya alguien que haga algo. No es justo no saber cuándo pasa el colectivo de la Línea 2 por ejemplo. Uno puede estar esperando 40 minutos o más de una hora en el frío. Soy una persona mayor, debo ir al médico y no es justo que me muera de frío esperando un colectivo que nunca viene. Tal vez si los funcionarios se pusiesen en mi piel, me comprenderían".