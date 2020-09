https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 31.08.2020

Mirada desde el sur Desapareció la zona de confort Hidrovía e incendios. Exportaciones en dólares. Sobre esos dólares cayó el incendio. Sobre los insumos importados también.

Teníamos planes mejores. La sociedad del sur se encuentra en estado de zozobra y de híper aliento, está sobreventilada; respira demasiado rápido. Es el susto.

Vivimos, los que habitamos el sur, una realidad distorsionada, pero eso que la distorsiona existe, es real. Nada es como creíamos cuando brindamos sobre las fiestas del 2019. Se nos está yendo el año 2020 en cuestiones que no estaban en el presupuesto, los planes, ni en las mas fugaces imaginaciones o pesadillas.

Una frase puede ayudarnos, se le atribuye a John Lennon. "La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes"…"Life is what happens while you are busy making other plans"…

PASARON COSAS…

Está demasiado claro que la Peste en mi Pago nos cambió, la Peste no estaba en las campañas previas a las elecciones de Junio del 2019, ni en las zancadillas entre ganadores y perdedores desde entonces hasta… hasta hoy y tal vez hasta mañana y así por los siglos, ya que seguiremos sosteniendo que la índole no puede cambiarse ni traicionarse; la índole de los actores lleva a las zancadillas políticas. Hay un "pero". La Peste. No estaba en los planes.

Un día no llovió y al siguiente tampoco. Este es el punto en que, si contabilizamos el régimen de lluvias del 2020, estamos con "meses de seca"… "se alarga la seca" y la sequía, ya se sabe, atrasa la siembra, empobrece la cosecha y crece la zozobra. Respiramos con más miedo. Nos hiperventilamos. Es el susto.

A la sequía no le alcanza con afligir a los que siembran y cosechan, también a los que cuidan el fuego. Cualquier chispa es fuego. Hay campos incendiados desde Rosario a Santa Fe y aún el centro de la autopista, la misma que nunca explicó el socialismo de qué modo tributaba en el Banco Municipal de Rosario ni a qué costo. Hablar del incendio en las islas y los humedales, como del Eco Sistema del Delta es, puestos en el 2019, ciencia ficción o data de alucinados muchachos de Green Peace. Hoy es un tema que, además, ennegrece las azoteas rosarinas. Obvio, a las vías respiratorias las enferma.

El "Asunto Vicentin", aún en rodaje, sorprendió a todos en diciembre, tomó vuelo en marzo y se convirtió en ejemplo de dos cuestiones inatajables: inconducta empresarial, descuidos, apuros y yerros del Estado Nacional. Se puso, pese a que no estaba en ningún plan, la mirada en la Hidrovía, los puertos, el grano, la exportación y por allí, si se quiere, una descuidada lupa sobre 65 mil millones de dólares reales que entran por la venta al exterior. Dólares de verdad en un país bilingüe.

No digo nada nuevo pero señalo: campos, terrenos, m2 construido, compraventa de propiedades, se cotizan en dólares. Somos bilingües. Sobre esos dólares cayó el incendio. Sobre los insumos importados también. Todo un susto. No saldremos fácil de un retorcido sistema dolarizado para vacunas y glifosato.

Como si esto fuese poco –que no lo es– alguien destapó una olla y el "invento Superti", se convirtió en un Ministerio Público de la Acusación con… ¡fiscales acusados de corrupción ! Ejecutivo. Legislativo. Judicial y éste, El Cuarto Poder, se estropeó. Las pruebas parecen muchas, las sospechas infinitas y el tema abarca Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto… vamos: todos bajo sospecha.

LA AUSENCIA QUE SE VE

Está dicho, pero insisto: es la cultura la determinación trascendente de los pueblos, lo que queda de los pueblos es eso: su herencia cultural, sus factos culturales. Y la presencia, claro está. La cultura son actos. Su huella está en el tiempo. La Peste la atraviesa. Todavía no se entiende el suceso: la Peste es el hecho cultural que trastorna el Siglo XXI, le cambió el foco.

Valeria Lynch hizo una actuación en una plataforma Siglo XXI, el "streaming". Jairo hará la suya el 19 de setiembre. Es su modo. Un Enemigo del Pueblo, fenomenal obra que ganó premios y premios hará lo mismo.

Cultura y Estado es diferente. Creemos cuando dicen que tenían planes mejores. Lástima. Vino la Peste. Aparecerá otra sociedad cuando vuelva el sol de la libertad vacunada. El Ministro Jorge Llonch y la Secretaria Carina Cabo, respectivamente, deberán aguzar el ingenio, la creatividad. Resolver la Peste como lo hizo Valeria Lynch es un modo digamos… frugal, comercial. Mínimo.

El fenómeno socio/político del sur es el Banco de Alimentos. La provincia lo tutela y cubre económicamente. Ministerio de Danilo Capitani. Más de 1600 ONGs y el Estado Municipal y Provincial. Contra la hambruna. No hay algo más conmocionante. Es un hecho cultural inatajable. Dejará huellas en la conducta social.

La otra cosa que registramos con la Peste es la ausencia, la real ausencia. Los actores políticos no están o los medios no los registran.

Bonfatti, Lifschitz, la oposición en el sur no aparece. Del socialismo nadie, acaso esperando más cachetazos, porque siguen revisando actuaciones los funcionarios de Perotti. Sus relatores (en el sur) no saben de qué modo mencionarlos porque los hechos políticos verdaderos no están. Es la Peste. El susto.

Del peronismo pocos. Argumento: sus trabajos en otros sitios. No se los visibiliza demasiado en el sur, tal vez la Peste sea la traba. Alejandra Rodenas de Llonch, la señora vicegobernadora, los ministros Borgonovo, Suckerman, para citar a los más conocidos por años de actividad política. Aclaración: tal vez realicen actividades y los medios no lo reflejan. Es posible. Salud (Martorana) y Educación (Cantero) como el "Ministro de la Policía" (Sain), tienen actuaciones que la prensa menciona.

Hay dos que siempre están, en fotos y textos. A Rosario el socialismo la fundió. A la provincia la mediatizó, eran todos anuncios. Perotti y Javkin están visibles, no están incluidos en la frase del Beatle. "La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes"… Están fuera de la zona de confort, laburando. Híper ventilados. Con susto, claro, como todos. Con la Peste no se embroma. Ha cambiado el mundo. A Santa Fe con seguridad.

Nada es como creíamos cuando brindamos sobre las fiestas del 2019. Se nos está yendo el año 2020 en cuestiones que no estaban en el presupuesto, los planes, ni en las mas fugaces imaginaciones o pesadillas.

