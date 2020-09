https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sesión especial Diputados: el oficialismo y Juntos por el Cambio tensan posiciones sobre la sesión de este martes

La Cámara de Diputados de la Nación intentará sesionar este martes para tratar una serie de proyectos, entre ellos el de auxilio al sector del turismo, mientras Juntos por el Cambio (JxC) ratificó que la única forma de hacerlo es de modo presencial y entonces anunció que igualmente irá al recinto y recurrirá a la Justicia si el oficialismo decide avanzar con la modalidad de trabajo mixto.

La sesión especial, convocada para las 13, fue solicitada el viernes pasado por el Frente de Todos y el resto de las bancadas minoritarias (a excepción de Juntos por el Cambio y la Izquierda), para debatir el proyecto sobre Turismo y otro de aumento de penas por pesca ilegal.

Ante ese escenario, Juntos por el Cambio advirtió que solo puede haber deliberación presencial por considerar que está vencido el protocolo de funcionamiento remoto; por lo que desde ayer sus miembros comenzaron a viajar hacia Buenos Aires.

La controversia se plantea porque el principal espacio opositor no acepta prorrogar por un mes el protocolo de actividad virtual que venció el pasado 7 de agosto sin que exista un acuerdo sobre el temario que se tratará en septiembre, ya que no quiere que se incluyan la reforma judicial ni el proyecto sobre el Aporte Extraordinario Solidario de las grandes fortunas.

El Interbloque de JxC decidió que sus legisladores del interior viajen a Buenos Aires para asistir a la sesión, que a su criterio solo se puede hacer en forma presencial, por lo que durante el día de hoy varios legisladores de ese espacio subieron fotos de su "travesía" por diferentes rutas argentinas.

Desde el Frente de Todos, varios diputados, como Marcelo Cassareto, Germán Martínez o Nicolás Rodríguez Saa, calificaron de "irresponsable" a esta decisión de la principal bancada opositora.

En el mismo sentido se expresaron José Ramón, de Unidad Federal; Jorge Sarghini, de Consenso Federal, y Alma Sapag, integrantes de tres de los bloques que firmaron el pedido de sesión para mañana.

Esos tres espacios estarán representados en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para mañana a las 11, donde se propondrá la renovación por un mes del protocolo de sesiones mixtas para poder darle marco legal a la sesión de las 13.

De no haber acuerdo previo, JxC insistirá con que si no hay aceptación de todos los bloques no se podrá llevar adelante la sesión mixta, lo que hace prever que la de mañana será una jornada intensa en la Cámara baja.

A esa reunión de titulares de bloques e interbloques, la Presidencia de la Cámara llevará la recomendación del área médica del cuerpo sobre la "conveniencia de continuar con las sesiones mixtas" y expondrá el caso de Julio Cisneros, del Frente de Todos, que esta tarde se convirtió en el octavo caso de diputados con coronavirus.

Otra cuestión que comunicará el presidente de la cámara Sergio Massa en la reunión de Labor Parlamentaria es la disposición de puestos de trabajo, con computadoras e insumos sanitarios, en los palcos de las bandejas para que allí se puedan ubicar diputados nacionales.

Por protocolo, a las sesiones mixtas en recinto sólo pueden acceder entre 47 y 50 diputados, con el objetivo de que se mantenga el distanciamiento social recomendado.

La posibilidad de poder ubicarse en los palcos no sería suficiente para JxC, que ya adelantó que lo más importante es que la sesión no se encuadre legalmente bajo el formato de mixta, sin que ellos hayan puesto su firma previamente para habilitar esa modalidad.

Con información de Télam