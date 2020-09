Las series y películas que ya no estarán en Netflix desde septiembre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con cada fin de mes, nos emocionamos por todas aquellas plataformas de streaming que traen consigo nuevos estrenos, mismos que incluyen nuevas películas y series perfectas para maratonear. Pero, para que entre lo nuevo, debe salir lo viejo...

Sin duda, una de nuestras plataformas favoritas para disfrutar de nuevos estrenos es Netflix, pero así como muchas llegan, algunas otras producciones cinematográficas se tienen que ir para hacer espacio para el nuevo contenido, es por eso que nos hemos dado a la tarea de saber cuáles son aquellas que ya no estarán disponibles en esta plataforma en particular, con la intención de que tengas un maratón de esas películas que sabés que no verás hasta nuevo aviso.

Películas que dejan Netflix en septiembre de 2020

- Catch Me If You Can (Atrápame si puedes)

- The Proposal (La propuesta)

- A Score to Settle (Ajuste de cuentas)

- The Chronicles of Narnia: (Las crónicas de Narnia: la primera y segunda parte)

- Gangster Squad

- Captain America: Winter Soldier (Capitán América: el soldado del invierno)

- The Roomate

- Inside-Out (Intensamente)

- Carol

- Sleepless (Noche de venganza)

- Holy Hell

- Immortals (Inmortales)

- Jack and the Cuckoo-Clock Heart (Jack y la mecánica del corazón)

- The Incredibles (Los increíbles)

- The Avengers (Los vengadores)

- Finding Nemo (Buscando a Nemo)

- Finding Dory (Buscando a Dory)

- Indecent Proposal (Una propuesta indecente)

- Thor

- Up

- Cars (la 1 y la 2)

- Clueless

- Blair Witch (La bruja de Blair)

-T oy Story (los primeros 3 filmes se van de la plataforma de streaming)

Series que dejan esta plataforma de streaming en septiembre de 2020

- The Lion Guard (La guardia del león)

- Agents of S.H.IE.L.D. (Agentes de S.H.I.E.L.D)

- Ducktales (Patoaventuras)

- Empresses in the Palace (Emperatrices en el palacio)

- Princesita Sofía

- Tales of Irish Castles

- Once Upon a Time (Érase una vez)

Aunque esta noticia nos entristece, es grato pensar en la nueva adición de contenidos que llega a la plataforma, mismas que se han posicionado como favoritas no solo de su audiencia, sino de la crítica, logrando que algunas de ellas ya hayan ganado numerosos premios, mientras que otras producciones, se encuentran como candidatas a ganarlos.