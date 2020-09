https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti, falleció hoy a los 63 años en Buenos Aires, informó la entidad.

Dolor en la CHA Falleció César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina El presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti, falleció hoy a los 63 años en Buenos Aires, informó la entidad.

"Desde la CHA, expresamos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de nuestro gran compañero, presidente y amigo, Cesar Cigliutti", publicó la entidad en su cuenta de la red social Twitter.

"César supo entregar su vida a la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTI en Argentina, su incansable lucha lo llevó a convertirse en un referente del movimiento LGBTTI de nuestro país, la región y el mundo", agregó CHA sobre la muerte de su presidente desde marzo de 1996. "Desde la CHA renovamos nuestro compromiso para dar continuidad al invaluable legado que representa para nuestro movimiento, nuestra comunidad LGBTTI y la democracia en Argentina. Te fuiste en paz y con todo nuestro amor. Hasta siempre amigo y compañero", comentó la entidad desde la red social.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, publicó en su cuenta de Twitter "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cesar Cigliutti, presidente de la @CHAArgentina , miembro de nuestro Consejo Asesor y activista incansable por los derechos LGBTI+. Abrazamos a todxs sus afectos y trabajaremos cada día para honrar su nombre".

Diego Trerotola, a cargo del área de cultura de CHA, dijo a Télam que Cigliotti falleció esta tarde de una crisis cardíaca en su casa del barrio porteño de Barracas, a donde acudió su ex pareja Marcelo Suntheim, ya que no respondía a los llamados. "No hay personas con ese compromiso, asumió ese lugar de seguir luchando por lo que se fueron y están, como Carlos Jáuregui y Nadia Echazú. Todo el activismo gay fue amigo, compañero y cómplice de César", agregó Trerotola.

"César fue una persona que luchó con el cuerpo y la inteligencia, un activista que además fue un maestro de muchos activistas de toda la comunidad LGBTI porque aprendió mucho cuando era muy difícil aprender a luchar con un contexto muy hostil, en épocas donde la represión policial y la violencia contra la comunidad era muy feroz". "Todo lo que aprendió desde los tempranos 80 con la fundación de CHA lo pudo transmitir a muchas personas del activismo que entramos después, en los 90 .

Fue un activista de enfrentar a todos los poderes que tratan de reprimir las libertades para ejercer la identidad de género y supo enseñar a las personas a luchar por sus derechos", abundó Trerotola. "Él siempre pensaba en comunidad, porque creía que el activismo somos todos o ninguno y eso es muy importante; por eso la comunidad se llama CHA; hay un sentido comunitario muy importante, es uno de los valores substanciales". "Su vida eran 24 horas de activismo sin límite, no trabajaba de activista, era activista", abundó el dirigente de CHA en el diálogo con Télam.

Cigliutti, nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 5 de marzo de 1957, fue un defensor de las uniones civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo, luchó la derogación de los códigos contravencionales que discriminan a personas gays, lesbianas y travestis y fue un referente del movimiento gay-lésbico argentino. Cigliutti había logrado unirse civilmente con Suntheim en 2003, luego de una larga batalla legal que culminó con la aprobación de la primera Ley de Unión Civil para parejas de mismo sexo en América Latina.

Años más tarde, apoyó la Ley de Matrimonio Igualitario, tramitada y aprobada por el Congreso de la Nación. Además de presidir CHA, Cigliutti era secretario general de la Asociación de Personal de la Seguridad Social (Aperses) y había sido declarado ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires el 17 de mayo de 2011.