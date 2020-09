Chile: los contagiados no podrán votar en el plebiscito constitucional de octubre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En dicha jornada, la ciudadanía chilena decidirá si cambia o no la Constitución nacional, que data de 1980 y fue elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El gobierno de Sebastián Piñera no tiene previsto presentar ningún proyecto de ley para que las personas contagiadas puedan sufragar.

Postura. Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI. Para ella no tiene sentido votar en medio de una situación de pandemia y por eso anticipó que probablemente no lo hará. La votación es voluntaria. Crédito: Internet

El presidente del Servicio Electoral de Chile (Servel), Patricio Santamaría, informó que las personas contagiadas de coronavirus no podrán votar en el plebiscito del 25 de octubre, donde el país decidirá si cambia o no de constitución, elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. En una entrevista con Radio Agricultura, Santamaría indicó que el gobierno no va a presentar ningún proyecto de ley para que las personas contagiadas puedan votar.

"La autoridad sanitaria ha dicho que ese día las personas que están en aislamiento no pueden salir de su lugar donde están cumpliendo el confinamiento, no van a poder desplazarse, lo que es razonable para que no sigan contagiando", explicó. Consultado sobre la propuesta de voto domiciliario para los enfermos, el presidente del Servel reveló que esta iniciativa "requería legislación, que como implica más gasto, debería dictarse por el Ejecutivo y el Ejecutivo se cerró a esa posibilidad".

"Hoy se estima que estamos a cincuenta y tantos días del plebiscito y, por ende, el Gobierno no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido", dijo. Pero no todos están reclamando votar en Chile. La presidenta de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, contó que es posible que no vote el 25 de octubre, ya que el voto es voluntario, porque ve como "un despropósito" hacer la consulta en medio de la pandemia."

Hasta la fecha, Chile, un país de 18 millones de habitantes, registra 411.726 contagios por coronavirus y 11.286 muertes.

"Es un despropósito"

"Nosotros tomamos una decisión en un escenario que era distinto; puedo no votar porque creo que es un despropósito hacer un plebiscito justo en estas condiciones, puedo llegar a esa conclusión", manifestó la senadora, una de las figuras más fuertes del "No" a una nueva Constitución (Chile ya ha sufrido más de 410 mil casos y 11 mil muertes a causa de la Covid-19). La presidenta de la UDI también rechazó el apoyo al "Sí" de parte de Pablo Longuiera, ex ministro y candidato presidencial derechista, miembro fundador del partido que promueve mantener la actual constitución pinochetista.

"Yo no voy a votar por el 'apruebo', a diferencia de Longueira", expresó Van Rysselberghe, pero indicó que dentro de la UDI no tienen problemas con que él pueda exponer su postura. Longueira, quien fue uno de los fundadores de la UDI y trabajó en el Gobierno durante la dictadura cívico militar de Pinochet, anunció en una entrevista en El Mercurio que votará por el "Sí" en el plebiscito de octubre y que será candidato a constituyente.

Chile vivirá el 25 de octubre un plebiscito para consultar a la población si quiere o no una nueva Constitución, lo que sería el fin de la actual Carta Magna, escrita en 1980 bajo la dictadura cívico militar de Pinochet, quien gobernó de facto el país desde 1973 hasta 1990.