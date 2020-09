https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.09.2020 - Última actualización - 8:06

8:02

El ex Colón sigue inflando redes Gigliotti marcó un gol en el triunfo de León sobre Atlas en la Liga de México

Emmanuel Gigliotti anotó uno de los goles para León, que superó como local a Atlas por 2-1 en el partido que cerró la séptima fecha del torneo Guardianes de la primera división del fútbol de México.





Gigliotti, ex jugador de All Boys, Atlético Tucumán, San Lorenzo, Colón, Boca e Independiente, marcó a los 32 minutos del primer tiempo, mientras que el gol de la victoria lo anotó el mexicano Fernando Navarro a los 38 del mismo período, en un partido que había comenzado favorable a Atlas, que se había puesto en ventaja con un tanto del ecuatoriano Renato Ibarra cuando se habían jugado apenas 10 minutos.

León, que subió al segundo puesto con 14 puntos, dos menos que el líder Cruz Azul (16), tuvo como titular al defensor colombiano William Tesillo, quien estuvo en los planes de Boca Juniors el mes pasado, aunque el pase finalmente no se concretó.





Atlas, que marcha último y es dirigido por el argentino Diego Cocca, tuvo como titulares a sus compatriotas Hugo Nervo (ex Arsenal y Huracán), Germán Conti (ex Colón),Víctor Malcorra (ex Aldosivi y Unión de Santa Fe), Luciano Acosta (ex Boca y Estudiantes de La Plata) y Javier Correa (ex Ferro, Rosario Central, Godoy Cruz y Colón).

Resumen de la fecha

Viernes: Puebla 4-Toluca 1 y Mazatlán 1-Tigres UANL 1.

Sábado: Atlético San Luis 1-América 2; Chivas 0-Pachuca 0 y Cruz Azul 3-Necaxa 0.

Domingo: Pumas UNAM 3-Tijuana 0; Santos Laguna 2-Querétaro 1 y Monterrey 2-Juárez 1.

Lunes: León 2-Atlas 1.

Posiciones

Cruz Azul 16 puntos; León 14; Pumas UNAM y América 13; Toluca y Monterrey 12; Pachuca 11; Tigre y Puebla 10; Chivas de Guadalajara, Necaxa y Santos Laguna 8; Querétaro y Tijuana 7; Juárez y Mazatlán 6; y Atlético de San Luis y Atlas 5.