https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.09.2020 - Última actualización - 11:33

11:25

El entrenador rojiblanco dejó en claro que hubieron incorporaciones de "jugadores que vienen de la segunda categoría y no podemos descansar en que sean ellos los que lideren la propuesta, son jóvenes y apuestas que hace el club para capitalizar el plantel". Está bien encaminada la llegada del chileno Peñailillo.

Habló el Vasco Azconzábal: "Me encontré con un plantel que hay que armar de nuevo" El entrenador rojiblanco dejó en claro que hubieron incorporaciones de "jugadores que vienen de la segunda categoría y no podemos descansar en que sean ellos los que lideren la propuesta, son jóvenes y apuestas que hace el club para capitalizar el plantel". Está bien encaminada la llegada del chileno Peñailillo. El entrenador rojiblanco dejó en claro que hubieron incorporaciones de "jugadores que vienen de la segunda categoría y no podemos descansar en que sean ellos los que lideren la propuesta, son jóvenes y apuestas que hace el club para capitalizar el plantel". Está bien encaminada la llegada del chileno Peñailillo.

El Vasco Juan Manuel Azconzábal fue presentado hace diez días por la dirigencia de Unión en conferencia de prensa y ahora dialogó por los medios propios del club, dejando en claro que está faltando la llegada de jugadores que vengan "a ponerse la camiseta".

* "Conozco muy poco de Unión porque desde que vine estuve en Casasol y no tuve relación con el hincha, tampoco sé si la vamos a tener en lo inmediato por lo que nos toca vivir. Respecto de la historia de Unión, fue lo que me motivó para venir acá. Me gustó la búsqueda de un crecimiento constante, el buen andar que tuvo la institución en los últimos años, las instalaciones y las ganas de estar en un club representativo".

* "Estaba en La Plata, con el paráte de la cuarentena y ahí fue que me llamó la gente de Unión y lo lógico fue anticiparme y decirles que estaba con trabajo. Mi situación en Chile era más que buena, pero me entusiasmó lo de Unión. Si a eso lo relacionaba con la pandemia, me terminó empujando a forzar esta llegada".

* "La voluntad más importante fue la mía y la del club. Antofagasta no tenía motivos para que yo me alejara. Valoro que lo que estaba escrito se cumplió. Son negociaciones. Fue todo muy profesional y todos hicimos un esfuerzo para mi llegada a Unión. Le estoy agradecido a Antofagasta porque ellos querían que siguiera, ellos querían retenerme pero cumplieron con lo que se había estipulado respecto de la disolución del contrato".

* "Me encontré con un plantel que hay que armar de nuevo. Se fueron entre 7 y 9 jugadores aproximadamente, estamos en la búsqueda de encontrar jugadores que puedan venir de afuera a ocupar ese espacio. En el último año futbolístico, Unión no ha tenido participación de juveniles, salvo Godoy y Comas, más alguna alternancia de Ríos. La excepción ha sido Franco Calderón. El rodaje que un jugador puede necesitar, no lo tuvieron con este paráte".

* "Nosotros tenemos que buscar a los jugadores que se puedan poner la camiseta, a los jugadores para que el club se capitalice y también a los juveniles. Si ellos estarán para jugar en este corto plazo, es un interrogante que lo iremos viendo con el día a día. Anteriormente no pasó, tenemos que encontrar los motivos o el espacio para que esos chicos puedan estar".

* "Espero que el día que se inicie la competencia tengamos todo el plantel disponible, el virus está cada vez más desparramado. De a poco tenemos que enfocarnos en la idea que no es lo mismo entrenar con 6 o con 10 que con el plantel completo. Quiero un Unión duro, fuerte, competitivo en el torneo local y la Sudamericana".

* "Me gusta un equipo agresivo en cuanto a la intensidad del juego, buscar el arco rival con orden, variantes, flexible en lo táctico, que no se encasille de una sola manera. Eso va a depender de nuestro trabajo y los jugadores que podamos incorporar".

* "Salvo Calderón, los juveniles de Unión no tuvieron más de dos partidos. Hay que hacerlos crecer".

* "No soy de dogmatizar las cuestiones tácticas. Salvo la selección o clubes grandes que pueden traer lo que quieran, los demás tenemos que adaptarnos a lo que se pueda traer. Necesitamos sacarle el mayor provecho y jugará el que está mejor. Ahí no miramos ni apellido, ni DNI ni fecha de nacimiento. Juega el que está mejor".

* "Por un lado está la elección del club en jóvenes que pueden servir para capitalizar el plantel. Lo importante es que el que llegue sea diferente al que tenemos, hay que enriquecerlo al plantel. Hasta ahora se incorporaron jugadores de la segunda categoría, no podemos descansar en ellos a que sean los que lideren la propuesta. Necesitamos jugadores que sean incorporaciones visibles a la hora de empezar el torneo, como Márquez".

* "La lista de la Sudamericana es de 40, los planteles entrenan con 35, vamos a ver porque dependerá del Covid. Habitualmente, se trabaja con 24 jugadores más los arqueros, pero esta situación nos hace ser muy flexibles y mirar a todos, incluso los chicos que no tienen partidos en Primera y en algún momento pueden ser partícipes".

* "Hay situaciones que puede resolver un determinado jugador, pero siempre hay un acompañamiento colectivo. Para mí, el equipo está ante todo".

* "En un país que está lleno de falencias, si pensamos que la vuelta al fútbol hará que todo sea normal, estamos equivocados. Hay que adaptarse para que se vuelva a la normalidad. No puede ser que los chicos estén encerrados todo el día, que la gente no pueda trabajar. Tenemos el ejemplo de Europa de cómo reanudó, las cosas van a costar en este país".

* "Todos tenemos que manejar la ansiedad. No podemos pretender que en una semana el jugador tenga la misma prestación que tenía hace cinco meses. Necesita tiempo y a veces eso no ocurre en el fútbol argentino".

* "Los que estamos en Primera somos privilegiados, quiero que el jugador valore el lugar que ocupa".

Encaminado lo del chileno

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, está encaminada la contratación del marcador lateral izquierdo chileno Nicolás Peñailillo, cuyo pase pertenece a Deportes Antofagasta de Chile y fue dirigido por Juan Manuel Azconzábal en la última temporada.

El chileno podría convertirse en la octava cara nueva. Además, se sigue buscando al zaguero central que llegue en reemplazo de Bottinelli y podría darse la incorporación de algún volante más y un delantero.