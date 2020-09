Peñarol quiere apagar el incendio con Lucas Viatri

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es uno de los salarios más altos del plantel y todavía no se había podido avanzar para la reducción en modo pandemia que propone Vignatti con los futbolistas. Colón está repleto de delanteros. Si llega la oferta desde Montevideo, lo liberarían.

Peñarol de Montevideo, que al cierre de esta edición presentaba a Mario Saralegui como entrenador reemplazante del despedido "Cachavacha" Forlán, tomó la decisión de venir a la carga para repatriar a Lucas Viatri, delantero con casi nada de rodaje en Colón y que está apuntado como "uno de los salarios altos con el cual no se acordó ni la deuda pasada ni la reducción a futuro como con el resto". Peñarol, un grande del balompié sudamericano en crisis, tiene plazo para fichar jugadores hasta el final del actual Torneo Apertura; es decir que le queda casi un mes más para sacar a Viatri de Colón.

"Lucas Viatri dejó un recuerdo imborrable en Peñarol y los hinchas piden a gritos su vuelta. Los dos "9" por los que apostó Diego Forlán no rindieron para nada y el entrenador terminó pagando con su cabeza", aseguró el colega Andrés Cancellara, periodista de Sport 890 La radio deportiva del Uruguay en diálogo con El Litoral.

Un dato de color no menor: además de Mario Saralegui como entrenador, la dirigencia del "Carbonero" confirmó a Darío Rodríguez como nuevo secretario técnico de Peñarol. ¿Quién es Darío Rodríguez?: el hermano de Héctor Ignacio Rodríguez Peña, el popular Samanta que dejara tan buenos recuerdos con la camiseta sabalera como zaguero.

¿Por qué lo quieren tanto a Lucas Viatri en Peñarol?: porfue uno de los tantos grandes jugadores que llegaron a mediados de 2017 para revertir la situación que se vivía. Ganando el Clausura, la tabla anual de atrás y en la hora y ganando el Campeonato Uruguayo en su primer semestre. Los logros siguieron en 2018 con la obtención de la primera edición de la Supercopa, nuevamente se obtuvo el Torneo Clausura, se ganó la Tabla Anual de atrás y, luego de 21 años, el decano volvió a ser Bicampeón Uruguayo.

En lo individual, Lucas dejó grandes momentos. Siendo cuestionado por marcar pocos goles, los que pudo anotar no son fáciles de olvidar. Ante Cerro en el Tróccoli para ganar el Clausura o en el Campeón del Siglo en la hora para ganar un importante partido. En el clásico para igualar el partido y mantener la oportunidad de ser campeón con ventaja deportiva. Contra Defensor en el Franzini para igualar el encuentro con uno menos y luego, con el gol de Lores obtener la Anual. Aunque, quizás para muchos por lo vivido en la antesala y la mística del mismo gol, el más recordado será el que le anotó a Flamengo en el Maracaná en la hora para ganar el partido. Viatri no lo silenció, pero provocó la gran locura de los más de 1.500 hinchas mirasoles que estaban en la tribuna y venían de cantar más que las 60.000 almas brasileras durante todo el partido.

En sus 2 años y medio siendo jugador del Campeón del Siglo, disputó 69 partidos, anotando 18 goles y asistiendo en 13 oportunidades, ganando 3 torneos cortos, 2 Campeonatos Uruguayos y una Supercopa. En la última temporada, el número 28 jugó 40 partidos (2839′), convirtiendo 11 goles y asistiendo 5 veces.

La novela de Peñarol y Viatri se terminó el año pasado: ahí apareció Colón, un equipo por entonces "asustado" por el pobre promedio del descenso. En ese momento, diciembre de 2019, cuando Diego Forlán se hizo cargo del plantel de Peñarol, tuvo que tomar una decisión importante por dos razones: presupuestal y liberar un cupo de extranjero. El técnico debía optar para el centro del ataque entre el español Xisco Jiménez y el argentino Lucas Viatri. Eligió a Xisco y eligió mal.

Ahora, sin Forlán en la banca y con Mario Saralegui de DT, los dirigentes tomaron la decisión de venir por Lucas Viatri. Para los dirigentes sabaleros, pensando en la deuda (que no es tanta porque llegó en enero) y en el salario (es de los más importantes del plantel), sería un alivio liberarse de la ficha de Viatri. En lo deportivo, es el único "nueve...nueve" de área. El único faro, el único poste. Ninguno de todos los otros (Chanca, Pulga, Morelo o Brian) tiene esas características.

En su momento, la llegada mutitudinaria de refuerzos (seis en total) a finales del año pasado obedecían a una desesperación deportiva que hoy no es total. Y en la post pandemia, Colón mira mucho más la tesorería que la cancha. Conclusión: si llega una oferta razonable por Lucas Viatri, Colón le facilitará su salida. No porque no crea a Viatri, sino porque quedó atado a un contrato hoy inviable desde todo punto de vista para la llamada nueva normalidad.