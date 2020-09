https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.09.2020

12:00

El miércoles a las 19 habrá una charla abierta on line

El acceso a la justicia de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ en el eje del debate

"Hay que atender no sólo las necesidades de la víctima sino de todas las personas en situación de vulnerabilidad", sostiene la abogada Carolina Walker Torres, especializada en querellas criminales por delitos sexuales y violencia de género.

El grado de acceso a la justicia que tienen las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ en Santa Fe, en relación a las denominadas Reglas de Brasilia, será el tema de discusión de una charla on line a realizarse el próximo miércoles. La misma estará a cargo de dos abogadas especialistas en la materia Carolina Walker Torres y Melisa García. El debate será, a su vez, el marco de la jornada inaugural de un ciclo organizado por las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), en la que se llevará a cabo la presentación del Consejo Asesor del Observatorio "Mujeres, Disidencias y Derechos". Se trata de un espacio de análisis e intercambios, federal y participativo integrado por "profesionales, académiques, gestorxs de políticas públicas con experiencia en el abordaje de femicidios, transfemicidios, travesticidios y otras formas de violencias por razones de género", según indicaron las organizadoras. Walker Torres es una abogada del fuero local especializada en querellas criminales por delitos sexuales y violencia de género. Tuvo a su cargo la defensa de casos emblemáticos como los de Rosalía Jara, Rocío Vera, Vanesa Castillo y Rocío Viera, entre otros. Mientras que García es porteña y preside Abogadas Feministas (Abofem Argentina). Además, la charla será moderada por la abogada salteña especialista en estudios de género Laura Postiglione, que integra el Observatorio; y la presentadora será Silvia Ferreyra, coordinadora nacional de Mumalá. Tenés que leer Prisión perpetua para Valdez por el femicidio de Rosalía Jara Qué son las Reglas de Brasilia Las denominadas Reglas de Brasilia son un conjunto de 100 reglas que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y fueron aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana 2008. "Son reglas orientativas para la justicia en el tratamiento de víctimas y demás personas involucradas en un proceso judicial", explica Walker Torres. En Santa Fe, la Corte Suprema de Justicia adhirió a dichas Reglas en el año 2015, "pero en la práctica no se aplican", advirtió la abogada. -¿Por qué no se aplican? -Por desconocimiento, tanto de las partes, los operadores del sistema de justicia, como los jueces y fiscales. Mi defensa la solicitó por primera vez en el caso Baraldo (un matrimonio esperancino y uno de sus hijos, condenados por abusar de un niño de su propia sangre). -¿Qué ocurriría si se aplicaran dichas reglas? -Que cualquier persona en situación de vulnerabilidad pueda acceder a un asesoramiento jurídico adecuado, gratuito y de fácil acceso, y un acompañamiento durante todo el proceso judicial. No sólo sobre las cuestiones jurídicas sino también psicológicas, económicas y sociales. -Se debe capacitar a la justicia… -Efectivamente. No sólo capacitar a jueces, fiscales y defensores públicos, sino también a los operadores del derecho en general, empleados, abogados. Dicha capacitación, en particular para los empleados del Poder Judicial, debe estar a cargo de la Corte. "Las Reglas de Brasilia no sólo contemplan las necesidades de la víctima sino de todas las personas en situación de vulnerabilidad, que pueden ser imputadas o imputados de delitos, o testigos", apunta luego Walker Torres. Crímenes de familia Más adelante, la abogada mencionó un caso similar al que se aborda en la película estrenada días atrás "Crímenes de familia" (dirigida por Sebastián Schindel), que a su vez está basada en un hecho real. Mientras que a Walker le tocó ejercer la defensa de Rocío Viera. El filme dirigido por Schindel cuenta -entre otras cosas- la historia de una mucama acusada de asesinar a su recién nacido. Allí se evidencia su falta de recursos tanto para ejercer su defensa como para recibir contención por su situación de vulnerabilidad. Y "el caso Viera es un modelo para ver cómo se incumplen las Reglas de Brasilia en Santa Fe, ya que ingresó al hospital Cullen y tres días después de su parto la encerraron adentro de un 'buzón' (celda de aislamiento). Pero finalmente logramos su absolución". En cambio, en el caso de Rocío Jara, la abogada destacó el pleno conocimiento de las Reglas de Brasilia de parte del Tribunal. "Fue el único caso en el que vi que no debieron recurrir a un libro para entender de qué se trataba cuando solicitamos la aplicación de dichas reglas", mencionó Walker Torres, "y no se interpuso ninguna objeción para que se aplique". Charla on line Miércoles 2 de septiembre a las 19 horas, a través del perfil de Facebook de Mumalá Nacional