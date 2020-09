Ahora Elon Musk es más rico que Mark Zuckerberg

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El empresario Elon Musk, creador de Neuralink, socio de la firma Tesla y propietario de SpaceX, desplazó del tercer lugar al fundador de Facebook Mark Zuckerberg en el ranking de las personas más ricas del mundo, de acuerdo al índice Bloomberg.

Con un patrimonio de US$ 111.300 millones, Musk escaló a la tercera posición del ranking de multimillonarios y este lunes, tras el cierre bursátil, se ubicó por encima de Zuckerberg, que atesora US$ 110.500 millones.

La escalada se explica por la división de acciones de la firma Tesla Inc., que desarrolla autos eléctricos y en la que Musk cuenta con una quinta parte del paquete accionario. Musk se vio beneficiado porque a lo largo de 2020 las acciones de la firma aumentaron un 475%. En julio pasado Musk ya había superado con su fortuna al inversor estadounidense Warren Buffett, director ejecutivo de la sociedad Berkshire Hathaway.

El ranking está encabezado por los llamados "centimilmillonarios". En el primer puesto se encuentra Jeff Bezos, fundador de Amazon, con US$ 200.000 millones; y en el segundo lugar se ubica Bill Gates, cofundador de Microsoft, con una fortuna de US$ 116.200 millones. Musk y su compañía de neurotecnología Neuralink realizaron la semana pasada la presentación del robot que puede conectar el cerebro de un ser humano a una computadora y emitir órdenes que por algún motivo el propio cuerpo no puede realizar.

De acuerdo a las pruebas mostradas el viernes pasado, este dispositivo puede medir la actividad cerebral y se podrá utilizar en múltiples aplicaciones.