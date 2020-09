Primoz Roglic ganó la 4° etapa del Tour de Francia y Alaphilippe lidera la general

El ciclista esloveno Primoz Roglic, uno de los candidatos a ganar la 107° edición del Tour de Francia, conquistó hoy la cuarta etapa.

Roglic, del equipo Jumbo-Visma, se impuso en el sprint final del tramo del día, que unió Sisteron con Orcieres-Merlett, con un recorrido de 160,5 kilómetros, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

El esloveno precedió a su compatriota Tadej Pogacar, del equipo UEA Emirates; y al local Guillaume Martin, de Cofidis, que completó el podio de la jornada.

🏆 Jerseys and rankings after stage 4 🏆



🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 4 🏆#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/GFeZhxzt2z