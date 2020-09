Cerró la única clínica pediátrica de Rafaela y hay marcada preocupación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El centro de salud Nacer comunicó que por falta de rentabilidad no continuará con su servicio y la decisión provoca una crisis en la sanidad de la ciudad. La provincia creará cargos en el hospital para cubrir la demanda.

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com

El grupo propietario, integrado por la Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACS), de la prestadora del servicio privado de guardia e internación pediátrica y neonatológica sostiene que por efecto de la prolongada cuarentena la operatividad cayó a una mínima expresión y la continuidad se hace insostenible. A partir de ahora el sector público deberá hacerse cargo íntegramente de la demanda de atención de salud de las niñas y niños de Rafaela y de una gran región.

Vale destacar que en los últimos dos meses, Nacer recibió los ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), que el gobierno nacional otorga al sector privado para el pago de salarios, pero no fue suficiente para torcer la voluntad de los empresarios de la salud.

El director de Nacer, el médico Daniel Marfort, describió la situación con datos estadísticos. “En julio de 2019 atendimos 2.900 consultas, pero en igual mes de este año apenas si llegaron a las 600”, apuntó.

El pediatra amplió los datos sobre cómo impactó la pandemia en las internaciones y señaló que “el año pasado tuvimos entre 150 y 180 chicos con pediátricas y entre 25 y 30 con neonatales, pero a partir de marzo cuando comenzó la pandemia, esos números se redujeron abruptamente y no llegamos a tener 120 y 8 internados, respectivamente, por mes”.

Por el cierre, 24 personas se quedaron sin empleo según denunció la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), gremio que hasta último momento intentó torcer la determinación de la patronal en la audiencia virtual que fue convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, pero no hubo forma y el último día de agosto la clínica cerró sus puertas.

El efecto en la prestación de salud a los más pequeños será considerable en el futuro, aunque, como consecuencia de la mínima circulación y movilidad que tienen en este momento, no se hará sentir con fuerza este año.

Al respecto, Malfort explicó que “este año no tuvimos una bronquiolitis internada, cuando antes tenía 8 piezas permanentemente ocupadas más las derivaciones a Santa Fe. Hoy no se va a notar pero esto va a pasar y se va a volver a la normalidad y el sector público se verá con esta sobrecarga tanto en su guardia, como en su pediatría, como en la neonatología. El servicio público trabajaba a la par de nosotros y ahora tendrá que absorber todo; para mí no va a poder atender a toda la demanda que va a tener”.

Angustia y preocupación

Enterados del cese de actividades de Nacer, desde Hospital comenzaron a gestionar tres nuevos cargos en pediatría para la guardia, como primer paso para prepararse ante lo que será un incremento en la demanda del servicio.

“Es un momento de angustia y preocupación. Que sea la salud pública la que va a responder ante una ciudad de 100 mil habitantes y una cobertura de 200 mil habitantes. Somos un hospital regional, que no sólo atendemos a la ciudad de Rafaela, sino que además somos referentes de tres departamentos (9 de Julio, San Cristóbal y Castellanos)”, lamentó la directora del efector público de salud, María Elena Imfeld.

La médica dijo que “la salud pública se tenga que hacer cargo de la situación pediátrica en la ciudad es muy triste. Ya estamos reforzando y planteando todo” y dimensionó que “la salud pública atiende anualmente 26 mil consultas pediátricas por guardia”.

Compromiso

El Gobernador Omar Perotti aseguró que el hospital rafaelino tendrá el apoyo de la Provincia luego del cierre la clínica Nacer.

El mandatario estuvo en la ciudad la semana anterior participando de la apertura de sobres para obras de la red cloacal y tras el acto indicó que “frente a la dificultad o situación puntual para complementar algún nivel de atención que se puedan dar en algún lugar de la Provincia, es la salud pública la que tiene que responder. Reforzar la presencia es algo necesario y lo vamos a hacer. Vamos a garantizar (al hospital) de la mejor manera el funcionamiento de neonatología y del tratamiento y cuidado de nuestros niños y nuestros bebés”.