Una princesa de Disney Zendaya cumple 24 años y sus fans lo celebran en las redes "#HappyBirthdayZendaya", explotó rápidamente a las tendencias con cientos de buenos deseos. "#HappyBirthdayZendaya", explotó rápidamente a las tendencias con cientos de buenos deseos.

Zendaya, una de las actrices más seguidas en la actualidad gracias a sus actuaciones en películas como 'Spider Man: Homecoming' y 'Far From Home', además de tener una presentación especial en 'The Greatest Showman', fue felicitada por sus numerosos fans por su cumpleaños número 24.

Las redes sociales y especialmente Twitter, se inundaron con felicitaciones para Zendaya y el hashtag "#HappyBirthdayZendaya", explotó rápidamente a las tendencias con cientos de buenos deseos. Incluso Viola Davis se unió a las felicitaciones con una foto junto a ella y la leyenda: "Feliz cumpleaños, princesa" y mencionando la cuenta oficial de la actriz.

Zendaya tendrá un proyecto cinematográfico para este 2020, llamado Dune, que tiene fecha de estreno para el 18 de noviembre, dirigida por Denis Villneuve y que protagoniza junto a Timothée Chalamet, además de contar con un reparto con nombres como el de Oscar Isaac y Dave Bautista.

Igualmente, estelarizará otro filme junto a John David Washington llamado Malcolm & Marie, que detuvo su producción por la pandemia del coronavirus; sin embargo, la película ya estaría nuevamente en producción.