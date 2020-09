Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.09.2020 - Última actualización - 20:26

20:23

UNA AFILIADA AL IAPOS

"Quiero consultar si el Iapos ha modificado (ante el cambio de color político de gobierno) la normativa de que las órdenes de consulta médica solo tengan validez por 60 días. Escuché gente que decía que parece que hicieron ese afortunado cambio y ahora no tienen vencimiento. Si no es así, las autoridades de la obra social deberían hacerlo, ya que es un terrible inconveniente para los afiliados, instituido por el Partido Socialista. Uno siempre necesita tener una orden guardada de reserva por cualquier urgencia, pero sucede que si no la usa dentro de los 60 días se le vence y tiene que tomarse la molestia de concurrir a una boca de expendio para que le pongan el sellito y uno la pueda utilizar. Lo mismo pasa con los tickes que se sacan por los cajeros automáticos. Desearía que si alguien tiene datos concretos sobre lo que pregunto, me pueda contestar por este espacio, el que leo todos los días. Gracias al diario por esta página".

****

Falta de alumbrado público

VECINO DE BARRIO CIUDADELA

"Desde hace seis meses, la intersección de las calles Francia y Milenio de Polonia se encuentra sin iluminación y la Municipalidad no dio respuestas a reiterados reclamos realizados (N° 15362). Se agradecería una pronta solución, dado que varios vecinos hemos sufrido hechos de inseguridad".