https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.09.2020 - Última actualización - 2:06

2:02

Marcela Tauro dio a conocer que dio positivo el test de coronavirus a través de las redes sociales.

Espectáculo Marcela Tauro tiene coronavirus Marcela Tauro dio a conocer que dio positivo el test de coronavirus a través de las redes sociales.

A través de una historia de Instagram, Marcela Tauro dio a conocer que dio positivo de coronavirus: “Buen día, quiero contarles que di positivo en el estudio de coronavirus, después del cuarto hisopado. Estoy sin síntomas, aislada. Bien de salud y ánimo. Gracias a todos”.

En un siguiente posteo, reveló: “Estoy siguiendo los pasos médicos. Sin síntomas. De buen ánimo aislada. Mi hijo lleva veinte días con su papá. Mi hermana en su casa. Y mamá aislada de mí. Gracias. De Buen ánimo. Les pido que no me llamen pues no hice a tiempo en hablar con mi hijo ni con mi novio”.

El lunes por la tarde, en una charla que tuvo con Alejandro Fantino, reveló: “Ya no puedo más, Ale. Ya llegó un punto en el que pido tenerlo (el virus) porque es muy desgastante. Es el cuarto hisopado que me hago y el cuarto protocolo, que tengo que ir a casa… Es muy desgastante, ¿entendés?”.

Además, contó cuáles podrían ser los nexos epidemiológicos: “Si bien no tuve contacto estrecho con Catherine Fulop porque nos dividimos los días, sí dieron positivo dos compañeros míos en el programa de Guido, entonces nos mandaron a todos a hisopar y a casa. A la mañana salimos en la radio a través de unos aparatos que nos mandaron”.

Por otro lado, la panelista hizo referencia a la actualidad de la pandemia. “Tengo muchos conocidos directos, de trabajo y de otros ámbitos, que están enfermos. No es una crítica: me parece que el virus está circulando más en agosto”.