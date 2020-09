https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.09.2020

Para negociar por la salida El papá de Messi ya está en Barcelona

Jorge Messi llegó a Barcelona para reunirse en las próximas horas con el presidente de la institución Josep María Bartomeu y de esta manera destrabar la situación del jugador argentino.

A su arribo, el papá del astro argentino, solo hizo breves declaraciones "no sé nada muchachos" pero lo más contundente sobre la continuidad de su hijo fue "lo veo difícil" por últiimo antes de marcharse señaló "no he hablado con Guardiola"

La situación entre Messi y entre los dirigentes del Barcelona continúa tensa ya que el jugador manifestó que desea marcharse mientras que la institución blaugrana pretende retenerlo, mientras tanto comenzó la pretemporada y el jugador no se presentó a entrenar.