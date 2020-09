Vignatti: "En otros clubes pone plata el presidente y después es acreedor"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que "en Colón el club es de los socios, no de los dirigentes". Afirmó que cuando arrancó este mandato actual, "el club estaba prácticamente fundido". Elogió a Brian Fernández y dijo que están llegando dos de los tres refuerzos que pidió el "Barba".

El presidente Sabalero, José Vignatti, dialogó en exclusiva en SOL 91.5 sobre cómo se encuentra la institución, el proyecto en Primera División con Eduardo Domínguez a la cabeza, la resolución de los conflictos con algunos jugadores del actual plantel y el gesto que tuvo el jugador-franquicia Brian Fernández. Además, aseguró que "el club es de los socios, no de los dirigentes", en el marco de ruidosas declaraciones.

Primeramente, en el marco de la pandemia y esperando la vuelta del fútbol profesional en la Argentina, el pope máximo sabalero explicó: "Desde el punto institucional, Colón está bien pese a los avatares de la pandemia. Nosotros venimos creciendo y esto está demostrando en la participación en Copa Sudamericana durante dos años seguidos", recordando que el año pasado jugó la mismísima final continental contra Independiente del Valle en "La Olla" de Asunción del Paraguay.

Luego, a la hora de hablar de algo que siempre se le reclama, el pope máximo sabalero sentenció: "El salto de calidad significa plata". Al toque, en el mismo sentido, agregó: "Cuando uno entra en un torneo de categoría A hay que hacer las inversiones y en un partido se puede caer todo, entonces, tenemos que desacelerar. Tomamos el club prácticamente fundido y salimos. Le decimos a la gente que en el medio hay una pandemia", afirmó Vignatti.

Respecto a los conflictos con algunos jugadores sabaleros que enviaron cartas-documento por la deuda que mantiene el club con ellos, dijo: "No tenemos juicios de esta tanda de jugadores de ninguna índole. No pudimos arreglar con dos jugadores pero vamos a seguir dialogando".

En el imaginario mapeo económico, Vignatti fue más que claro: "Colón tiene más cuentas por cobrar que por pagar pero a nosotros no nos pagan".

En lo que pudo sonar como anticipo de campaña electoral (N.de R.: en condiciones normales debieran realizarse en el mes de diciembre de este año), Vignatti lanzó el slogan: "El club es de los socios, no de los dirigentes". Y reforzó esa idea al decir: "Colón piensa en grande y otros equipos piensan en un plantel de mucho menor costo pero los resultados deportivos también acompañan. Ningún directivo de Colón es acreedor de cinco centavos del club, por lo menos, desde que yo estoy en el club", afirmó.

"Mientras yo esté en el club, el club no le va a deber ni cinco centavos. Otros clubes tal vez no tienen problemas con el jugador porque pone plata el presidente o algún directivo y después es acreedor. Éso no ocurre en Colón", disparó. "Nosotros en Colón preferimos pelearla, hacer puchero para tratar de resolver las situaciones pero no recurrir a ese tema donde los directivos pueden ser dueños del club", agregó.

Como trascendió, en las últimas se llegó a un acuerdo con la deuda (resignó mucho dinero) y el contrato "recortado" del jugador-franquicia, Brian Fernández: "Tuvo un gesto muy importante y si hay un jugador que tiene pertenencia en Colón, ése es Brian Fernández. Tenemos que reconocer el gesto de Brian Fernández. Realmente, Brian es de los que tiene un valor especial y debería ser un ejemplo en otras circunstancias. Brian Fernández eligió Santa Fe por su sentido de pertenencia y Eduardo Domínguez está contento con él", reconoció Vignatti.

En cuanto al moldeado final de este "nuevo Colón", a la hora de hablar de los refuerzos para el "Barba" Domínguez, el histórico dirigente comentó: "El técnico convocó a muchos jugadores de las inferiores. Nos pidió dos o tres refuerzos que, dos de ellos, están en los últimos trámites de la negociación", reveló.

"Yo no pienso en las elecciones"

Consultado el actual presidente sabalero, José Néstor Vignatti, sobre si se volverá a postular para el máximo cargo, contestó: "Yo no pienso en las elecciones; cuando llegue el momento, se verá. Tenemos muchos problemas a resolver se van a resolver porque tenemos la mayor predisposición".

De paso, en medio de rumores y trascendidos, incluso de cara a la próxima lista, Vignatti fue contundente al decir: "La relación es normal con Horacio Darrás".

Finalmente, en cuanto al tema del reclamo de algunos socios, Vignatti reveló que están realizando refacciones en el sistema informático de la sede social. "Nosotros, cuando empezó la pandemia, estábamos cambiando el sistema. Se terminó un contrato con la anterior empresa y firmamos con una nueva. Nos está costando porque es una tecnología innovadora. Que los socios se queden tranquilos porque en un par de meses estará en funcionamiento".

"Dejamos de lado una cifra millonaria"

En una declaración exclusiva a Radio Gol 96.7, la pareja de Brian Fernández (Araceli Fessia), reconoció que ofició de representante, recordando que Cristian Bragarnik está en España con sus temas en el Elche: "Nos juntamos con la dirigencia de Colón, porque la idea era llegar a un acuerdo con Patricio Fleming (N. de R.: uno de los vicepresidentes), que es a quién más apreciamos. Accedimos a todo lo que nos propusieron, a la deuda. Dejamos de lado una cifra millonaria, accedimos a un nuevo contrato también resignando un monto importantísimo. Yo no estaba de acuerdo, pero es el sueño de Brian y quiere cumplir sus metas. Todo sea por el cariño que el jugador tiene por el club. Lo que esperamos ahora es que el club cumpla y nosotros hacer lo nuestro. Ojalá Brian lo pueda lograr en Colón".