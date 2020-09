https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.09.2020 - Última actualización - 12:10

12:09

Alerta sanitaria Chubut superó los 1.000 casos positivos de coronavirus

La provincia del Chubut superó el emblemático número de mil casos positivos de coronavirus, según el último parte difundido por la cartera provincial anoche, que ubica en 1.098 los "confirmados totales", con el saldo fatal de 7 fallecidos y 451 recuperados.

El ministro de salud del Chubut, Fabián Puratich, admitió quese está "en el peor momento de la pandemia, por lo que pedimos más que nunca a la población que tome las precauciones y respete las indicaciones que le brindamos porque en esta etapa todo depende del comportamiento social".

El funcionario, en diálogo con Télam, reconoció: "Nos preocupa los días de duplicación de contagios, que llegó a estar en 7,8 y ahora se ubica por encima de los 8, y ese es el dato que miramos con detenimiento porque en un momento estuvimos en 40 días de duplicación de casos y se fue achicando a los números actuales".

"Recién podremos decir que se entró en la meseta o se dobló la curva (de casos) cuando se llegue a la cifra de la duplicación cada 15 días" explicó.

Respecto a la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles, Puratich no se mostró preocupado porque "tenemos un back up" aunque reconoció que existió una mayor demanda durante Julio y Agosto pero no por enfermedades respiratorias sino por pacientes que "por el mismo aislamiento dejaron de ir a los controles y ahora se ven las consecuencias".

El médico admitió que "tal como lo dijimos en más de una oportunidad, el virus se disemina con la actividad social y los contactos estrechos, por lo que pedimos extremar los cuidados en tal sentido sobre todo en las ciudades donde hay más casos como Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn".

De los 1.098 casos confirmados positivos totales en Chubut reportados en el último informe, 1.039 se ubican en las dos ciudades mencionadas.

Con información de Télam