El mundo del tenis muestra su apoyo a Carla Suárez

Este martes la tenista española, Carla Suárez, confirmo mediante sus redes sociales que le han diagnosticado un linfoma de Hodgkins y que en los próximos seis meses deberá someterse a tratamiento de quimioterapia.

Inmediatamente el apoyo hacia la jugadora se hizo llegar y no solo de quienes se encuentran en actividad actualmente.

El actual número uno del mundo, Novak Djokovic, se manifestó en Twitter "Carla, eres una luchadora y no tengo ninguna duda de que superarás esto".

Carla, you are such a fighter and I have no doubt you’ll get through this. Stay positive and come back soon. 🎾 muchas suerte 🙏🏼 https://t.co/lf4jpLFvts

"Todas nuestras oraciones y deseos para que superes esta difícil etapa y vuelvas a mostrar el gran carácter de luchadora incansable y mejor persona" señaló Venus Williams.

Billie Jean King, leyenda del tenis, no se quedó atrás y manifestó "Enviando todo nuestro amor y oraciones por tu curación, Carla. Eres una luchadora y hay tanta gente que te tiene en el corazón en este momento".

El anuncio de Carla Suárez

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh