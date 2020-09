https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.09.2020

El mejor jugador de la historia en México "La salida de Messi dañará a la Liga de España", advierte el exjugador Hugo Sánchez

El exfutbolista mexicano Hugo Sánchez, séptimo goleador histórico de Real Madrid, advirtió este miércoles que la salida de Lionel Messi de Barcelona "dañará a la Liga de España" por lo que representa el argentino para su club y para la competencia.



"La salida de Messi dañará a la Liga de España por todo lo que es él para su club y la competición", comentó el mexicano con el diario deportivo madrleño Marca.



"La salida de Messi va a ser un daño tremendo y aunque diga que sin Messi la Liga va a ser lo mismo, no. Me gustaría que cuando acaben los contratos de cuatro años, cuando sepan que no está Messi, Neymar o Cristiano, va a tener una gran bajada. La liga inglesa va a ser la más vista si llega Messi", argumentó.



Sánchez es el mejor jugador de la historia en México y marcó 208 goles en Real Madrid en los siete años que vistió su camiseta y otros 82 en Atlético de Madrid, donde estuvo cuatro temporadas.



Sin embargo, el exdelantero destacó el trabajo de la dirigencia de La Liga de España: "Javier Tebas es muy reconocido en España porque está dando mucha riqueza a los equipos por la cantidad de dinero que está recibiendo por la venta de los derechos de transmisión en el mundo".





Y cerró: "Tebas hábilmente vende su producto y hace contratos por cuatro y cinco años. Le afectó mucho la salida de Neymar, le afectó la salida de Cristiano. La salida de talentos del fútbol español obviamente le hace perder atractivo".

Con información de Télam