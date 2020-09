https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el positivo de Bordet

La vicegobernadora de Entre Ríos también tiene coronavirus

Laura Stratta confirmó el diagnóstico en sus redes sociales. "Me siento bien, no presento síntomas, y me encuentro aislada", manifestó.

Un día después de que se confirmara que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, tiene coronavirus, este martes su vicegobernadora, Laura Stratta, anunció que también dio positivo en el test. "Me siento bien, no presento síntomas, y me encuentro aislada, cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias", comunicó la funcionaria en sus redes sociales. "En cumplimiento de los protocolos, durante los próximos días seguiré desarrollando mi tarea de forma remota y en diálogo permanente con todo el equipo de gobierno, con el mismo compromiso y dedicación que la situación amerita", agregó Stratta. Este miércoles por la mañana el Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que se sumaron 222 casos de coronavirus en esa provincia. De esta manera, llegó a 3.768 contagios desde el inicio de la pandemia. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

