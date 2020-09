El belga Van Aert ganó la 5° etapa y el británico Yates es nuevo líder del Tour de Francia

El ciclista belga Wout Van Aert, del equipo Jumbo-Visma, se adjudicó hoy la quinta etapa de la 107° edición del Tour de Francia, cuya clasificación general encabeza ahora el británico Adam Yates.

El nuevo líder de la competencia, que corre con el equipo Mitchelton, se vio favorecido por una penalización de 20 segundos que los comisarios le aplicaron al francés Julian Alaphilippe, de Deceuninck Quick Step, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

No breakaway on the 5th stage but a nervous final stretch saw 🇧🇪 @WoutvanAert win a 2nd @letour stage.



The Yellow Jersey passes from Julian Alaphilippe to @AdamYates7 🇬🇧



