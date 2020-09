El sector sanitario advierte sobre el "agotamiento" del personal por el coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los agentes de salud aseguran que realizan un enorme esfuerzo diario para contener la pandemia y solicitan que la población sea más responsable para que su trabajo valga la pena.

Los trabajadores de la salud están en el frente de batalla desde el comienzo de la pandemia y comienzan a manifestar síntomas de agotamiento. Constanza Ramos, supervisora de Enfermería, dialogó con El Litoral y manifestó que hoy se ve “que el recurso humano es finito”: “estamos cansados, traemos esta pandemia día a día, hay muchos cambios, muchos protocolos que son muy dinámicos, el uso de equipo de protección personal hace más incómodo el trabajo pero es algo a lo que nos estamos acostumbrando, sabemos que es nuestra barrera de protección, la usamos todas las horas que estamos trabajando, entonces por ahí se nos hace un poco complicado…”, advirtió.

La profesional también contó que no ve a su familia hace dos meses, “porque son grupo de riesgo”. Al respecto, confesó: “cuando llegamos a nuestros hogares cumplimos el protocolo de desvestirnos, dejar la ropa y el calzado afuera, bañarnos inmediatamente...el lavado de manos, etcétera; yo ahora vivo sola, entonces por ahí es más fácil, pero cuando tenés familia, hijos, se hace más complicado”. “Pero es muy difícil también el hecho de que la sociedad entienda que estar contagiado de Covid o trabajar en salud no quiere decir que nos tengan que discriminar, sino al contrario, nos deberían apoyar”, lamentó.

Ramos también explicó que algunos de sus compañeros ya se han contagiado. “Sin embargo -dijo-, tratamos de de no caernos, de que el pánico no nos agobie nos solidarizamos apoyándolos constantemente, siempre por teléfono y videollamada que hoy en día es el recurso que tenemos para estar cerca de alguien que está sufriendo de Covid”. “Venir a trabajar no se hace pesado, pero sí se hace pesado cuando sentimos que la sociedad nos falta el respeto al no cumplir el distanciamiento, el uso de tapabocas, el salir...eso duele y se hace muy duro”, admitió.

“Libertad” versus responsabilidad

Por su parte, Elsa Splendiani, representante de los trabajadores públicos de la salud nucleados en ATE, consideró que “la foto de hoy es un equipo de salud cansado, en muchos casos agotado”. “Estamos dando licencia dentro de lo que se puede, pero no más de cinco días, se han tomado reemplazos, se ha contratado gente, pero nunca alcanza”, aseguró la representante sindical.

“Uno siente que uno va en un barco donde lo que hagamos cualquiera de nosotros impacta en el funcionamiento general del barco”, agregó Splendiani. “Si yo, invocando una libertad de hacer lo que quiero -continuó- tiro de la cuerda, no me voy solo porque a lo mejor incluso uno puede contagiarse y pasarlo asintomático pero puede contagiar a alguien que tiene comorbilidades o muchos factores de riesgo y a esa persono le va muy mal”. “Entonces llamamos un poco a la reflexión: “libertad”, en una sociedad y en un problema como el que se está viviendo mundialmente, es una palabra que hay que estudiarla mucho, porque puede impactar sobre los demás”, advirtió.

“Tengo que tener responsabilidad, no se trata de mi libertad para ponerme una ropa distinta a la otra, se trata de mi libertad para romper un protocolo que tiene todo un sentido, y detrás está el personal de salud; no queremos que nos aplaudan, lo que queremos es que nos cuidemos: no solo los insumos y la plata son finitos, el recurso humano se termina si nos contagiamos”, argumentó.

Finalmente, Splendiani recordó que “esa misma gente que pide por su libertad después son los que exigen que el Estado intervenga”; “pero “el Estado” somos el personal de salud, seres de carne y hueso, personas que tienen familia a la que no pueden ver...esa es la mano del Estado que tiene que atender a esa persona que primero invocó su libertad y seguramente después va a pedir la cama, igual que todo el mundo”, insistió. “Y está en su derecho; pero, entonces, tenemos que ver el todo”, concluyó la delegada.