Miércoles 02.09.2020 - Última actualización - 18:28

Baguales

Bariloche: el centro de esquí donde murió el turista no estaba habilitado

Se trata del complejo que administra el ex tenista Gastón Gaudio, donde ayer murió un joven tras una avalancha.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

