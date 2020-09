Brian Fernández reconoció que "algún día" le gustaría jugar en Boca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jugador Sabalero aseguró también que ahora “mi propósito es hacer las cosas bien en Colón, terminar el torneo de la mejor manera y ver qué pasa más adelante".

El delantero de Colón Brian Fernández expresó hoy su deseo de "algún día" vestir la camiseta de Boca, al tiempo que afirmó que tuvo contactos con Juan Román Riquelme, vicepresidente del "Xeneize".

"Boca es hermoso, me gusta mucho. Me gustaría vestir algún día esa camiseta, para eso tengo que hacer las cosas bien", dijo Fernández en declaraciones a TyC Sports.

Y agregó sobre Riquelme: "Me mandó unos mensajitos Román una vez, pude tener un diálogo con él, es una muy buena persona".

"Todos dicen que es malo, que responde mal, que responde lo que quiere, pero es así y nadie le puede decir nada. El profe (Julio) Santella justo le estaba hablando e intercambiamos unos mensajes", continuó el atacante del Sabalero.

Sin embargo, manifestó: "Sería una locura que me llame para Boca. Mi propósito es hacer las cosas bien en Colón, terminar el torneo de la mejor manera y ver qué pasa más adelante".

El delantero del elenco santafesino se incorporó en los últimos días a los entrenamientos del plantel después de recibir el alta tras dar positivo por coronavirus.

"El coronavirus lo pasé en mi casa, estaba bien y pedí entrenar. Los primeros tres días no pude, pero al quinto ya me dejaron con el profe y se me pasó más rápido. Estuve casi 25 días desde que di positivo, pero acá estoy, contento de poder estar entrenando en el club nuevamente", concluyó Fernández.