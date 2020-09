Máxima tensión en Rosario: volcó un camión 8 mil kilos de carne y hubo disturbios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según explicó el conductor, chocó al intentar huir de un robo. Ante los intentos de saqueo, la policía armó un cordón y disparó balas de goma a personas que, a su vez, respondieron arrojando piedras.

Un camión procedente de Carcarañá que llegaba a Rosario a descargar 8 mil kilos de carne en Villa Gobernador Gálvez, terminó volcando sobre el acceso sur de Rosario. En primera instancia la policía indicó que podría tratarse de una mala maniobra por las condiciones climáticas, pero el conductor del vehículo expresó que le quisieron robar.

“Le erró en la entrada al frigorífico Swift”, dijo uno de los agentes que custodia la mercadería ante los micrófonos de la prensa local. Sin embargo, a continuación habló el conductor del camión y dio una versión totalmente distinta: “Me quisieron robar. Se me cruzó un auto y me quiso encerrar. Cuando quise esquivar y acelerar pasó lo que pasó, aseguró. Consultado sobre algunos detalles del presunto vehículo que lo habría encerrado, el chofer manifestó: “No me acuerdo ni el color del auto, en la desesperación de escapar ni miré”.

Luego, además, hubo tensión entre la Policía y vecinos que se acercaron para llevarse la mercadería. Allí, mientras la policía controlaba el camión volcado para que los vecinos no se llevaran las ocho toneladas de carne de la carga, los agentes recibieron piedrazos y respondieron con balas de salva para disuadir las intenciones de saqueo.