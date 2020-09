https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.09.2020 - Última actualización - 19:31

19:25

Frente a casa de Gobierno coincidirán gastronómicos del shopping "La Ribera" (acompañados por el resto de los comerciantes del paseo de compras), quienes todavía no pueden trabajar. Y también llegarán en caravana, Agentes de Viajes Autoconvocados.

A partir de las 11 de la mañana Jueves de manifestaciones en la Plaza de Mayo Frente a casa de Gobierno coincidirán gastronómicos del shopping "La Ribera" (acompañados por el resto de los comerciantes del paseo de compras), quienes todavía no pueden trabajar. Y también llegarán en caravana, Agentes de Viajes Autoconvocados. Frente a casa de Gobierno coincidirán gastronómicos del shopping "La Ribera" (acompañados por el resto de los comerciantes del paseo de compras), quienes todavía no pueden trabajar. Y también llegarán en caravana, Agentes de Viajes Autoconvocados.

Este jueves la Plaza de Mayo de la capital de la provincia tendrá un movimiento que no es el habitual, más allá que en los últimos meses, a raíz de la cuarentena generada por la pandemia, se movilizaron diversos sectores con un solo fin: volver a trabajar.

Manifestación I

Propietarios y empleados de los 13 locales de gastronomía que tiene el shopping portuario, estarán a partir de las 11 de la mañana frente a Casa Gris. Ellos, estarán acompañados por sus pares de los comercios del centro comercial, debido a que se ven directamente afectados por la situación.

Diego Figot Montauban, representante del sector le dijo a El Litoral: "La idea es reclamar un poco de igualdad para todos los gastronómicos. Estamos de acuerdo en que estén todos abiertos, seguir cuidándonos y ser prudentes. Pero no puede ser que todos estén trabajando hace dos meses y nosotros no podemos hacer sentar a una persona a comer con distanciamiento en nuestros locales porque están adentro de un shopping, cuando tenemos techos de 10 metros de alto y una relación volumen/metro cúbico enorme, mucho más grande que cualquier café de la ciudad. Queremos tener la posibilidad de poder habilitar una plaza de comidas al aire libre".

"La realidad del shopping hoy es muy triste, para todos los comerciantes. Estamos desesperados, casi quebrados. Nos mantenemos porque apostamos a que pueda haber una vuelta de tuerca, pero no somos muy optimistas", asegura Figot quien agregó que "no tenemos un motivo concreto de por qué los bares y restaurantes están abiertos en el resto de la ciudad y en el shopping no".

Hoy la plaza de comidas del shopping está preparada para atender con protocolo. Las mesas están con distancias de 3 metros, techos altos, control de ingresos de personas estricto. Algo que no ocurre en ningún lugar de la ciudad.

Más allá de los locales gastronómicos, todos están involucrados. Son unas 500 familias que dependen en forma directa del shopping. Además de los proveedores. Es toda una cadena que se complica.

"Con los ATP algo pudimos solventar, pero lo cierto es que estamos acumulando deudas: de expensas, de luz, porque no tenemos un nivel de ventas que permita cumplir con las obligaciones. Cuando llegue la normalidad, tenemos que ponernos a luchar contra una depresión económica terrible. Ese es otro tema, pero por lo menos, queremos que nos dejen salir a pelearla. "A la imposibilidad de poder abrir, le sumamos el tener que combatir con una situación económica terriblemente nefasta. Más abajo no podemos estar peleando", concluyó Figot Montaban.

Manifestación II

También este jueves a partir de las 11, se reunirán en distintos puntos de la ciudad (para concluir en Plaza de Mayo) los Agentes de Viajes Autoconvocados. Una movida que se replicará en muchas ciudades del país. En la provincia de Santa Fe, además de en la ciudad capital, también se manifestarán los de Rosario; y aquellos de Armstrong, Cañada de Gómez y zonas aledañas.

Los Agentes de Viajes Autoconvocados incluyen a transportistas, empresas (agencias) y guías de turismo.

En todo el país son más de 600 mil personas que dependen de manera directa de esta actividad. Dentro de los cuales se incluyen los 5000, aproximadamente de la provincia de Santa Fe, y más de un centenar en la capital.

Los pedidos concretos son 3: la urgente sanción de la Ley Nacional de sostenimiento y reactivación de turismo; unificación de protocolos en todo el país; y apertura de fronteras aéreas y terrestres con los protocolos ya aprobados.

"Desde los últimos días de marzo estamos frenados; o sea, desde ese entonces con ingresos cero. Quienes están en el rubro desde hace muchos años y por tradición, la van a remar hasta el final. Pero aquellos que ven esto sólo como un negocio dicen 'me conviene quebrar'. No hay un término medio, es realmente muy crítica la situación", aseguró el vocero del sector en Santa Fe, Juan Pablo Jullier.

"Lo que necesita el sector es dinero, o una herramienta económica al menos hasta que se puedan vender viajes nuevamente. Algo que por el momento es muy inseguro", finalizó.

Iniciativa nacional

Además de los lugares de la "bota santafesina", citados anteriormente, las manifestaciones también se realizarán en: Trelew, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Puerto Madryn, CABA, Córdoba, Villa La Angostura, Neuquén, San Martín de Los Andes, Esquel, Mendoza, San Juan, Puerto Iguazú, Lago Puelo, Salta, Mar del Plata, Pehuajó, Jujuy, Bahía Blanca, Tucumán, El Bolsón, Olavarría, Villa Mercedes, Concepción del Uruguay, Merlo, Ushuaia, Viedma, Paraná, Las Grutas, Villa general Belgrano, Calafate, Catamarca y Carlos Paz.