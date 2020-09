https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La soja y el maíz cerraron sin cambios El precio del trigo bajó US$ 10 en Rosario y cerró a US$ 185 la tonelada

El trigo cayó hoy US$ 10 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que la soja y el maíz disponibles cerraron sin cambios respecto a la jornada previa.

Así, la oferta por trigo con entrega a partir de mañana bajó US$ 10 hasta los US$ 185 por tonelada, mismo valor que para la entrega en octubre; y para noviembre y diciembre el precio retrocedió US$ 7 y se ubicó en US$ 175.

Además, se redujo en US$ 13 la oferta de compra por el cereal con entrega en enero de 2021, alcanzando los US$ 177 por tonelada; febrero, US$ 178; y marzo en US$ 180.

Por su parte, la soja cerró sin cambios a $ 18.900 la tonelada y a US$ 255 para la entrega inmediata.

En tanto, para entrega diferida se destacó la ausencia de cotizaciones tanto para los meses próximos como para los de la campaña 2020/21.

Además, por el maíz con entrega inmediata, la oferta de compra generalizada se mantuvo en US$ 150 la tonelada.

En los contratos pactados para octubre el precio permaneció en US$ 151, pero noviembre decreció US$ 1 y se pactó también a US$ 151.

En relación al maíz de campaña 2020/21, se ofrecieron US$ 145 para la entrega entre marzo y abril del año próximo; y para junio, julio, agosto y septiembre, la oferta abierta alcanzó los US$ 130 por tonelada.

Por último, por el girasol con entrega entre diciembre y enero se ofrecieron US$ 280 la tonelada, al igual que ayer.

Con información de Telam