Miércoles 02.09.2020 - Última actualización - 20:57

20:56

Entretelones de la política provincial Revisionismo ahistórico Filtrado. El Enargas comparó el incremento del servicio de gas respecto de la inflación durante el gobierno anterior. Pero dejó de lado el análisis del retraso tarifario previo a 2016...

Un parte de prensa del Ente Nacional Regulador del Gas se ocupa de calcular cuánto más creció la tarifa de ese servicio para los usuarios residenciales por sobre la inflación, durante el gobierno nacional anterior. Y le pone números: las boletas del gas subieron 50% más que la inflación en 2017; 39,4% más en 2018; y 28% en 2019. Y así concluye que en los tres años finales del macrismo las tarifas de gas duplicaron a la inflación.

Eso sí, la estadística de Enargas olvida varios detalles, que la vuelven de dudoso valor: no hay datos sobre el período que va de abril de 2019 a la actualidad que no tuvo aumentos, así como tampoco se considera el atraso tarifario con que comenzó 2016 (un año que queda excluido del análisis). Y tampoco se tiene en cuenta que la inflación anterior al período considerado no era medida por el Indec, sino por el Indek.