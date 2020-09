Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luminaria intermitente

VECINA DE 4 DE ENERO AL 2900

"Hace dos meses falta la luz a mitad de cuadra frente al número 2951. He realizado múltiples reclamos (N°37039), los que no han tenido respuesta por parte de la Municipalidad. Aclaro que no está rota la luminaria led porque los días de viento prende y apaga. Después de dos meses, la paciencia, que no es ilimitada, se agota. Seguramente tendremos que cortar la calle para que se escuchen nuestra voz. Muchas gracias al diario".

Infancia desprotegida

OSCAR ACUÑA

"A las máximas autoridades santafesinas: ¿dónde están los jueces de Menores?, ¿los secretarios de los juzgados de Menores?, el personal, los fiscales, los defensores... ¿Dónde está la gente de Minoridad y Familia de la provincia?, ¿la de la Secretaría de la Niñez?, ¿y la de Minoridad de la Municipalidad?, ¿quién se ocupa? Digo esto por la cantidad de niños chicos, de corta edad, que están pidiendo en los semáforos. Si bien no hay clases, esos chicos deberían estar en los comedores o haciendo la tarea en sus casas, no pidiendo en un semáforo. Va a ocurrir una tragedia. En los semáforos de Alem pasan camiones de gran porte, en la costanera, a 50 kilómetros por hora. ¿Dónde están los responsables de la provincia? Trabajan de lunes a viernes y los fines de semana no hay nadie. Es inaudito".

Alumbrado público

MANUEL MIÑO

"¿Qué pasa con el alumbrado público en la ciudad de Santa Fe?, ¿seguimos sin soluciones? Los vecinos no sabemos qué hacer y debemos recurrir a los medios para hacer los reclamos. Falta en la plaza 25 de Mayo, en San Martín al 1600, San Martín y Gral. López; esto es a 20 metros de la Casa de Gobierno. ¿Qué pasa con Alumbrado Público de la Municipalidad?, ¿hasta cuándo la pasividad e inactividad de ese sector? Otro tanto es el mantenimiento de plazas y paseos, de los baches, de todo tipo de obra..., las playas totalmente abandonadas, y así todo... Y el honorable Concejo Municipal, la oposición, ¿qué es lo que hacen?".

Llegó el peligro

AMALIA ISSA

"Recuerdo cuando en marzo empezamos una 'cuarentena estricta', no podíamos salir de nuestras casas; se había apagado la ciudad, no se sentían ruidos de noche, el silencio era total, no había nadie en las calles. Mi hijo venía y hablábamos desde la ventana. ¡Qué sufrimiento tan grande que fue! No se veían autos, la gente encerrada. Algo a lo que uno no estaba acostumbrado. Sufrimos muchísimo las personas grandes, más aún las personas solas. Algo nunca vivido. Y ahora, que tenemos la circulación comunitaria me doy cuenta de cómo usaron nuestra ignorancia para darnos semejante castigo. En ese tiempo, yo gastaba litros y litros de lavandina, jabones, porque me lavaba las manos a cada rato... Ahora me siento una estúpida y ridícula porque no teníamos el virus acá. No nos decían: ahora no tenemos el virus, prepárense para cuando venga. Es decir que sufrimos inútilmente. Era algo espantoso. Ahora sí tenemos que aplicar todos los cuidados estrictos, porque tenemos el virus en circulación. En marzo era una locura, no se conseguía alcohol en gel, escaseaba la lavandina, la gente vació todo por el estado de psicosis que se armó. ¡Y no teníamos el virus! Ahora sí, por nuestra propia voluntad, tenemos que volver a la Fase 1. Ahora sí, por favor, hagamos lo que hicimos cuando no era necesario. Llegó el peligro. Lo bueno es que aprendimos que hay que cuidarse de esa manera. Y los gobernantes deberían dar el ejemplo. Los vemos que se saludan, andan sin barbijos. Yo no veo que ellos se cuiden mucho. Pido a Dios que esto pase y que salga la vacuna pronto".