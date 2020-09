https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.09.2020 - Última actualización - 22:06

21:45

Por Luciano H. Lauría Sobre crimen organizado y narcomenudeo En la Argentina, el consumo y el tráfico de drogas ilegales ha crecido exponencialmente en los últimos diez años. El informe de la ONU de 2013 ya la ubica como un país exportador de cocaína producida en otras regiones.

Por Luciano H. Lauría (*)

Desde una perspectiva jurídica, para introducirnos en el tema de crimen organizado, necesariamente debemos remitirnos a la Convención contra la delincuencia organizada transnacional, también llamada Convención de Palermo, que fue adoptada en el 2000 y entró en vigencia el 29 de setiembre de 2009. En su Art. 2, define al “grupo delictivo organizado” como el “… estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (ONU 2004).

El Código Penal argentino en su artículo 210 tipifica la asociación ilícita. Caracteriza a sus integrantes como “…el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación…”. A su vez, en la ley 23.737 de estupefacientes el legislador nacional contempla la figura específica de organización o asociación para cometer los delitos allí tipificados en su Art. 11, inciso “C”, aumentando las penas previstas en los artículos precedentes en un tercio del máximo de la mitad del mínimo si en los hechos intervienen tres o más personas organizadas para cometerlos.

Pero, en general, hay definiciones extensivas que consisten en listas de delitos que son tipificados como parte de la delincuencia organizada. No existe una lista determinada, pero pueden mencionarse el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de órganos, la falsificación de moneda, los delitos ambientales, los cibernéticos, el lavado de dinero y muchos otros.

Dimitri Vlassis en el debate de la convención de Palermo dijo: “La Convención alcanzará sus metas si está guiada por una conciencia de que la delincuencia organizada puede atacarse mejor, si el foco no está tanto sobre las actividades en las que la delincuencia organizada está involucrada en un momento dado, sino sobre sus estructuras y operaciones. Según los proponentes de este punto de vista, tratar de cubrir en la convención todas las posibles actividades en las cuales están involucrados grupos delictivos organizados, o en las cuales pudieren involucrarse en el futuro, es un ejercicio fútil. Aún si el texto es tan integral como pueda ser, el instrumento estará limitado al momento de terminarlo y firmarlo. La convención debería atacar y buscar destruir las organizaciones delictivas, independientemente de sus actividades.” (Williams y Vlassis, 2001).

El grupo dedicado a crimen organizado posee, entre otras, las siguientes características: su fin es el ánimo de lucro; el medio para alcanzar el fin es el desarrollo de actividades ilícitas; tiene cierta continuidad en el tiempo y constancia en el desarrollo de sus actividades; tiene una organización que se constituye a través de cierta estructura, y las actividades delictivas implican un alto riesgo; altos niveles de sofisticación en comparación con la delincuencia tradicional, con métodos y técnicas elaboradas. Hay otras peculiaridades frecuentes. Es usual la violencia, aunque no siempre la emplean, tratando de reducir al máximo los niveles criminales en ese sentido con el objetivo de disminuir la visibilidad pública. Y con respecto a la corrupción, las organizaciones delictivas de envergadura poseen al menos algún vínculo con las esferas estatales, principalmente con los funcionarios públicos o agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Las suculentas ganancias que producen las actividades vinculadas con el crimen organizado requieren de otras actividades como el lavado de dinero, tomando una dimensión cada vez más transnacional, e implica fuertes costos para los Estados y las sociedades. Dado el carácter ilícito del crimen organizado, cualquier estimación de sus costos es siempre aproximada, pero no por ello debe dejar de verse su importancia, siendo el costo en Latinoamérica entre un 2 y un 15% del PBI de los países. Como corolario, habrá que estimar las tendencias regionales e incluso globales del delito, ya que cualquier enfoque que se constriña a las fronteras nacionales estará condenado al fracaso.

Gravedad no siempre advertida

En consecuencia, se trata de un modelo de gestión empresarial sostenido por la corrupción, la muerte y la insidiosa manera de establecerse en cada sociedad, disputando y logrando espacios de poder a cambio de otorgar protección mafiosa a los actores, ante lo cual el Estado queda inerte y sin respuestas. La gravedad de su instalación en países renuentes a advertir su complejidad y peligrosidad, se apoya frecuentemente en las deserciones en la función pública, corrompida por el dinero, las ambiciones de poder o el temor. Cada actividad criminal recrea carteras o módulos de negocios que se suceden o coexisten según el grado de consolidación de la impunidad de la organización.

La Argentina y otros países de la región son blancos afectados por la burocracia establecida, que, enmarañada en disposiciones vetustas o deliberadas en la labilidad de sus disposiciones, obstan gravemente a la acción del decisor político. Éste, a su vez, procede del peor modo, esquivo y alienado con la soberbia circunstancial de un Poder que cree permanente, ignorando su condición efímera.

El 15 de octubre de 2012 el director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNOCD), Yury Fedotov lanzó una advertencia: “El crimen transnacional organizado se aprovecha de los países donde el estado de derecho es débil y las instituciones son vulnerables… esas redes generan unos 870 mil millones de dólares cada año, aunque no se puede calcular la miseria y el sufrimiento que causan a millones de personas”.

Naciones Unidas tipificó 18 categorías de “delitos transnacionales”: lavado de dinero, actividades terroristas, tráfico de armas, crímenes ambientales, trata de personas, tráfico de órganos, narcotráfico, entre otros.

Entre las las ventajas de las organizaciones se cuentan las de tomar al enemigo por sorpresa, conocer el terreno del encuentro mejor que él, tener mayor movilidad y velocidad que la policía y otras fuerzas represivas; y un servicio de información que suele ser mejor que el oficial.

Las consecuencias inmediatas son un alto costo de vidas humanas, economías devastadas por la corrupción y la fractura de la cohesión social y la decisión desesperada de instalar ejércitos en las calles.

En la Argentina, el consumo y el tráfico de drogas ilegales ha crecido exponencialmente en los últimos diez años. El informe de la ONU de 2013 ya la ubica como un país exportador de cocaína producida en otras regiones.

Realidad regional y local sobre el narcotráfico

No es ajena a lo enunciado la realidad regional y local de la ciudad y centro-norte de la provincia de Santa Fe, en la que ejerzo la magistratura, que tiene una extensión en la parte central de la República Argentina de 105.000 km2 y una población estable de 1.500.000 personas.

La forma de producción, fabricación, comercialización, transporte, distribución y suministro de la droga ha ido tomando diferentes ribetes en pos de pasar inadvertido para las instituciones preventoras y sancionatorias estatales y, por consiguiente, culminar con el fin deleznable propuesto: proveer en forma onerosa sustancias tóxicas y degradantes a las personas, a los vecinos.

Dicha evolución no sólo se fue desarrollando en las estructuras informales de la sociedad civil, en las simples relaciones de amistad o de conocimiento social, durante reuniones, bailes, festejos, recitales, sino que se adentraron y enquistaron en las instituciones democráticas.

Integro un tribunal que, mediante sus decisiones, tanto cualitativa como cuantitativamente, se encuentra a la vanguardia del país. No “balconeamos” ni la vida ni nuestra función, nos involucramos, nos hacemos carne de los problemas de nuestra sociedad, de nuestra aldea, del quehacer cotidiano de la gente que nos rodea. Somos el producto de la comunidad, hombres y mujeres de ella que ocupamos este lugar, aquí y ahora, con el compromiso –“con-promiso”- a flor de piel. Damos soluciones concretas para nosotros y para nuestra posteridad.

Las respuestas son diarias, cotidianas, inmediatas, latentes, siempre con jurisprudencia -“prudencia” al decir del derecho-, siempre teniendo en cuenta que somos personas, perfectibles, sujetas a condiciones internas y externas, productos de nuestras circunstancias, pero en busca de la perfección, de la luz, del camino correcto, de la trascendencia de nuestra vida, de hacerla por y para los demás.

¿Cómo podemos resolver el flagelo de que tanto se habla? ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos a mano? ¿De qué forma cambiamos conductas consuetudinarias de tolerancia a ciertos disvalores? ¿La conducta del ejemplo, es suficiente para hacer punta y desembarcar en esta empresa saludable? Porque si estamos así fue por un proceso paulatino de socavar los valores de las personas en relación con su ámbito, de preferir el interés personal sobre el general, de evitar el camino correcto para llegar a un resultado virtualmente feliz. Esa cultura del aquí y ahora, del utilitarismo y el desecho, del consumo desmedido para saciar transitoria y circunstancialmente nuestras necesidades; del descarte del virtuosismo y del oficio que implica el hacer cosas duraderas, de la dignidad del cansancio que produce el trabajo, de la satisfacción del deber cumplido, de la madurez que implica el desarrollo de esas costumbres.

Hay que hablar con lenguaje llano, simple, didáctico, “democrático”. No debemos estigmatizar al consumidor, víctima directa del crimen organizado. ¿O acaso creemos que como no nos pasa a nosotros no somos también víctima de ello?

El drama de una verdad a medias

En ese contexto, corresponde bajar líneas claras y concretas, efectivas a las demás instituciones y personas para comenzar a revertir esta triste realidad y conseguir el desarrollo pleno de nuestra sociedad. Debemos cambiar el foco del problema, desmembrar las estructuras económicas, logísticas y de inteligencia del crimen organiozado. Hacerse de los bienes mal habidos para que sean bien utilizados.

“En nuestros días somos testigos de un drama: el drama de la verdad aceptada a medias… ¿Están realmente orientados hacia la posesión y expresión de la verdad, o fluctuarán en el vaivén de opiniones anodinas y baratas?… Debemos hacernos conscientes de que el error y el compromiso personal con el error, se defienden tras el telón de una retórica brillante y halagadora, mientras que muchas veces, todo el esfuerzo hecho para transmitir la verdad… queda en una timidez gélida incapaz de encarnar con la luminosidad de toda verdad, un mensaje a los demás hombres. Porque el problema no es simplemente de posesión de la verdad y compromiso con ella, sino también de expresión de la misma con brillantez y fecundidad” (Jorge Mario Bergoglio S.J.).

Esas organizaciones tienen ventajas porque toman al enemigo por sorpresa, tienen mayor movilidad y velocidad que la policía y otras fuerzas represivas, y cuentan con servicios de información que suelen ser mejores que los oficiales.

Esta cultura del aquí y ahora, del utilitarismo y del desecho, del consumo desmedido, de descarte del virtuosismo y del oficio que implica el hacer cosas duraderas, es lo que nos viene complicando desde hace mucho tiempo.

(*) Integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe