Einstein tenía razón

Científicos captan "una enorme onda gravitacional que no debería existir"

Dos detectores en Europa y EE UU descubren la colisión de dos agujeros negros más potente jamás observada, pero no entienden cómo ha surgido

Crédito: Ligo / Virgo



Crédito: Ligo / Virgo

