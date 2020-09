https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Segunda ronda

Londero no pudo con Coric y ya no quedan argentinos en el US Open

El cordobés fue superado por el croata Borna Coric en cinco sets después de batallar durante todo el encuentro, con parciales de 7-5, 4-6, 6-7, 6-2 y 6-3.

A la eliminación de Federico Coria, este miércoles por la noche se sumó la de Juan Londero quien peridió en la segunda ronda del US Open ante el croata Borna Coric, en la burbuja montada en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, por lo que ya no habrá presencia argentina en lo que resta del certamen. El cordobés (62°) fue superado por Coric en cinco sets después de batallar durante todo el encuentro, con parciales de 7-5, 4-6, 6-7, 6-2 y 6-3. La derrota del "Topito", de 27 años, decretó el final de la participación de los jugadores albicelestes en el torneo estadounidense tras las eliminaciones del "Peque" Schwartzman, Leonardo Mayer, Federico Delbonis y Guido Pella en los últimos días. El cordobés, cronológicamente, había sido el primer argentino clasificado a la segunda ronda en Flushing Meadows, al derrotar este lunes al ruso Evgeny Donskoy (114) con parciales de 6-3, 6-3 y 7-5. Por su parte, Coria, ubicado en el puesto 103 del ranking mundial, cayó de forma contundente en tres sets, con parciales de 6-3, 6-4 y 6-4, frente a Norrie (77°), verdugo de Diego Schwartzman en primera ronda. De esta manera, el rosarino se despidió de la competencia luego del sólido debut con triunfo en su duelo con el taiwanés Jason Jung (120°), donde fue protagonista de una espectacular remontada que llevó al abandono a su rival cuando se encontraban 2-6, 4-6, 6-4, 6-1 y 2-0. Con información de NA Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

