Miércoles 02.09.2020 - Última actualización - 23:12

23:09

Segunda ronda

Londero no puso con Coric y ya no quedan argentinos en el US Open

El cordobés fue superado por el croata Borna Coric en cinco sets después de batallar durante todo el encuentro, con parciales de 7-5, 4-6, 6-7, 6-2 y 6-3.

