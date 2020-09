https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.09.2020 - Última actualización - 23:47

23:45

La sexta temporada de Peaky Blinders ya ha sido confirmada por la BBC. Los fanáticos del drama de Cillian Murphy ahora están esperando que llegue la nueva serie. Pero hay un detalle en esta nueva temporada para los suscriptores de Netflix.

Se alarga la espera Los usuarios de Netflix, "molestos" por la sexta temporada de Peaky Blinders La sexta temporada de Peaky Blinders ya ha sido confirmada por la BBC. Los fanáticos del drama de Cillian Murphy ahora están esperando que llegue la nueva serie. Pero hay un detalle en esta nueva temporada para los suscriptores de Netflix. La sexta temporada de Peaky Blinders ya ha sido confirmada por la BBC. Los fanáticos del drama de Cillian Murphy ahora están esperando que llegue la nueva serie. Pero hay un detalle en esta nueva temporada para los suscriptores de Netflix.

La filmación aún no se ha reanudado en la serie, pero el director Anthony Byrne espera que la filmación se ponga en marcha nuevamente a principios del próximo año. Sin embargo, si este fuera el caso, la sexta temporada de Peaky Blinders podría no estar hasta 2022.

“En un mundo ideal, sería genial estar preparándonos ahora mismo para comenzar a filmar a principios del próximo año [2021]. Pero la realidad marca que si empezáramos a rodar en enero [2021] no terminaríamos hasta mayo o junio inclusive y luego los meses de edición". Aunque esto no fuera poco para todos los fanáticos, la novedad de los cambios de planes de BBC podría enfadar a muchos. Peaky Blinders se transmite originalmente en BBC One y en Netflix en todo el mundo.

Desafortunadamente, los clientes de Netflix tienen que esperar un poco más para que la próxima serie caiga en la plataforma de transmisión, ya que la serie se transmitirá primero en BBC One y BBC iPlayer. Por el momento, no se ha establecido una fecha de lanzamiento exacta para la serie seis de Peaky Blinders, debido a los retrasos que enfrentó el programa como resultado de la actual pandemia en curso.

Sin embargo, las cinco temporadas anteriores se emitieron entre agosto y noviembre y con dos años de diferencia, por lo que los fanáticos pueden esperar que la sexta temporada se transmita en BBC One a fines de 2021 como muy pronto. Si la fecha de lanzamiento de finales de 2021 sigue adelante, a juzgar por las fechas de lanzamiento anteriores de Peaky Blinders en Netflix, los fanáticos pueden esperar que la sexta temporada de Peaky Blinders llegue ya pensando en 2022.

A pesar de los retrasos, los fanáticos no pierden el tiempo para seguir mirando la serie y sacar conclusiones de lo que puede estar por venir, como por ejemplo la teoría que indicaría que Grace Shelby sigue viva o el hijo secreto que Grace tuvo con Tommy Shelby, lo cierto es que de una u otra manera, tendremos que esperar.