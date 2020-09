https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ante las críticas por la extensión de las medidas sanitarias

Alberto Fernández: "La verdad es que no hay cuarentena"

El presidente afirmó que no se llevan 160 días de cuarentena porque "la verdad es que no hay cuarentena", y advirtió que tomará medias más restrictivas para que el sistema sanitario "no llegue a un punto de colapso".

Crédito: Gentileza

