Iniciativa en Santa Fe Las mujeres se abren paso en oficios de la construcción

Mujeres a la obra Santa Fe es una organización sin fines de lucro, en proceso de ser Asociación Civil, que busca empoderar mujeres a través de la educación en oficios de la construcción.

"Es un voluntariado que busca capacitar a todas las mujeres que quieran aprender los rubros de la construcción, que generalmente están dominados por los hombres y está muy estigmatizado al no ver muchas mujeres trabajando en obras", comentó la arquitecta Andrea Dalmolin, integrante la Comisión Directiva, en una entrevista con El Litoral.

"El objetivo no es que todas las mujeres que capacitamos salgan a trabajar a la construcción, porque hay mujeres que lo hacen como superación personal o para conocimiento propio. Pero al mismo tiempo buscamos que aquellas mujeres que quieran insertarse en el mundo laboral puedan hacerlo, buscamos generar igualdad de oportunidades y disminuir las brechas", destacó la arquitecta.

Hace un año y medio que "Mujeres a la obra Santa Fe" está en marcha, desde entonces 154 mujeres obtuvieron certificados que les sirven para adquirir nuevos conocimientos y herramientas para ofrecer en el mercado laboral. "Lo que tratamos de lograr es que las mujeres elijan lo que quieran ser, si quieren decidir trabajar en la construcción puedan hacerlo, tengan las herramientas y las posibilidades", valoró.

Hace más de un año y medio que las mujeres santafesinas se capacitan en diferentes oficios de la construcción. Foto: Gentileza Mujeres a a obra Santa Fe

Pasos cumplidos

Días atrás, la organización logró un gran avance al firmar un convenio con una empresa constructora de la ciudad para integrar a mujeres operarias al trabajo en obra.

"Sentimos que es un gran comienzo. Nosotros pusimos a disposición la base de datos de las mujeres capacitadas que tuvimos para que la empresa pueda considerarlas para los puestos de trabajo específicos que necesita", indicó Dalmolin y agregó: "En estos momentos están incorporadas a una obra para reformar una vivienda y trabajan junto a una cuadrilla de hombres. Las chicas comentaron que la recepción que tuvieron por parte de sus compañeros fue muy buena".

Capacitaciones

Entre los rubros desarrollados brindaron capacitaciones sobre: aberturas; revoques; revestimientos plásticos; construcción en seco; electricidad; inserción laboral; instalaciones de agua y cloacas; construcción en seco e higiene y seguridad laboral.

Las edades de las mujeres que se han capacitado oscilan entre los 18 y 65 años, participando en cursos de diversos temas y niveles.

"Tenemos programas de capacitaciones a largo plazo que duran seis meses, por ejemplo la capacitación sobre instalaciones eléctricas, donde las chicas se capacitaron y se egresaron como ayudantes", ejemplificó una de las referentes de la organización y señaló que la idea es cubrir todos los rubros de la construcción.

-¿Las interesadas en capacitarse deben contar con estudios previos?

-No, para participar no necesitan conocimientos previos, solamente deben tener ganas de aprender. Hemos tenido gente que no terminó el secundario, incluso el primario; tenemos chicas que están a punto de recibirse de arquitectas u otras áreas; es decir que no hay un filtro.

-¿Dónde se llevan adelante los cursos?

-Si bien el año pasado la idea era hacerlo en el barrio Santa Rosa de Lima, surgió la intención de llevar la capacitación a otros barrios, porque muchas veces al hacerlo en el centro se complica la movilidad de algunas personas. Nos dimos cuenta que no solo fue gente de Santa Rosa de Lima, sino que se sumó gente desde la Vuelta del Paraguayo, de Candioti, Guadalupe Oeste. La recepción por parte de las mujeres santafesinas fue muy buena.

-¿Las capacitaciones tienen costo para las participantes?

-Son 100% gratuitas para las chicas que se capacitan. Nosotros funcionamos como un nexo entre las empresas que dictan los cursos y las chicas. Porque si bien tenemos los conocimientos para brindar la capacitación, no tenemos un respaldo como autoridad para emitir un certificado que a ellas les sirva para su currículum. Por eso lo hacemos mediante empresas, pero nuestro gran sueño es poder conformarnos como una escuela de formación profesional.

Desde adentro

-¿Cómo está organizado Mujeres a la obra?

-Estamos organizadas en diferentes comisiones. Por un lado la Comisión Directiva que es el grupo que está encargado de coordinar y representar a los diferentes equipos de mujeres (conformado por Mariana Cudicio, Laura Fernández y la propia Andrea Dalmolin). Tenemos una Comisión de Seguimiento e Inserción laboral (Melina Pragliola y María Elisa Scalenghe); Comisión Administrativa, a cargo de la contadora Paola Martín; Comisión Técnica y Contenido (Ileana Rossi Seluy; Andrea Dalmolin; Florencia Lazzarini; y Cintia Arnoldt); Comisión Capacitaciones (Laura Fernández y Yanina Millilo); Comisión de Relaciones Institucionales ( Ileana Rossi Seluy; Mariana Cudicio; y Yamila Garzón); y la Comisión de Redes y Comunicación, representada por Estefanía Amico y Rocío Santucci.